Тож, фахівці назвали три ознаки на тілі, які сигналізують про високий рівень холестерину. Вони наголосили, що високий рівень холестерину з часом підвищує ризик виникнення низки серйозних проблем зі здоров'ям.

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Чим небезпечний високий холестерин

Це пов'язано з тим, що холестерин може накопичуватися в артеріях, що призводить до їхньої закупорки, перешкоджаючи проходженню крові.

Якщо цей стан не лікувати, він може призвести до невідкладних станів, таких як серцеві напади та інсульти.

Високий рівень холестерину може залишатися прихованим ризиком, але в деяких випадках людина може помітити на своєму тілі три ознаки,

– зазначили експерти.

Ось три зовнішні ознаки високого рівня холестерину

Ксантоми сухожиль – це припухлості, які провокує високий рівень холестерину і які можуть з'явитися на суглобах рук, колінах або ахілловому сухожиллі позаду щиколотки. Ксантелазми – такі собі маленькі жовті грудочки холестерину, які можна виявити на внутрішньому куточку ока. Рогівкова дуга – це блідо-біле кільце навколо кольорової частини нашого ока, нашої райдужної оболонки.

Важливо! Якщо ви помітили у себе якусь з цих ознак, вам слід записатися на прийом до свого лікаря. Адже, це єдиний спосіб перевірити, чи рівень холестерину не надто високий, пройти обстеження.