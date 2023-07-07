Специалисты назвали три признака на теле, которые сигнализируют о высоком уровне холестерина. Они подчеркнули, что высокий уровень холестерина со временем повышает риск ряда серьезных проблем со здоровьем.

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Чем опасен высокий холестерин

Это связано с тем, что холестерин может накапливаться в артериях, что приводит к их закупорке, препятствуя прохождению крови.

Если это состояние не лечить, оно может привести к неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.

Высокий уровень холестерина может оставаться скрытым риском, но в некоторых случаях человек может заметить на своем теле три признака,

– отметили эксперты.

Вот три внешних признака высокого уровня холестерина

Ксантомы сухожилий – это припухлости, провоцирующие высокий уровень холестерина и которые могут появиться на суставах рук, коленях или ахилловом сухожилии позади лодыжки. Ксантелазмы – такие маленькие желтые комочки холестерина, которые можно обнаружить на внутреннем уголке глаза. Роговка дуга – это бледно-белое кольцо вокруг цветной части нашего глаза, нашей радужной оболочки.

Важно ! Если вы заметили у себя какой-либо из этих признаков, вам следует записаться на прием к своему врачу. Ведь это единственный способ проверить, уровень холестерина не слишком высок, пройти обследование.