Вони з'ясували, що надмірна вага та ожиріння можуть призвести до розвитку деменції незалежно від серцево-судинних факторів ризику та наявності судинних ушкоджень головного мозку.

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У цьому перехресному дослідженні ожиріння було пов’язане зі зниженими когнітивними показниками після коригування факторів ризику серцево-судинних захворювань, рівня освіти та судинної травми головного мозку. Ці результати свідчать про те, що стратегії запобігання або зменшення ожиріння можуть зберегти когнітивні функції,

– зазначила авторка дослідження Соня Ананд.

Нове дослідження ожиріння

У дослідженні брали участь 9189 осіб віком від 30 до 75 років. З них 9166 провели аналіз біоелектричного імпедансу для вимірювання співвідношення жиру в організмі до м'язової маси.

А 6773 учасникам зробили магнітно-резонансну томографію (МРТ), щоб оцінити ступінь ушкодження судин головного мозку та обсяг жирової тканини навколо внутрішніх органів – вісцерального жиру. Когнітивні можливості оцінювалися за допомогою спеціальних тестів.

Зайва вага підвищує ризик деменції

Виявилось, що велика кількість вісцерального жиру знижує когнітивні функції людини. Це, своєю чергою, підвищує ризик розвитку деменції. Зазначається, що когнітивні здібності сильніше знижувалися у чоловіків, ніж у жінок. Причому ця різниця зберігалася навіть після коригування факторів: віку, етнічної приналежності та рівня освіти.