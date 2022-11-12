Нове дослідження хмелю

Дослідники з Університету Мілано-Бікокка протестували чотири поширені сорти екстрактів квіток хмелю, які містяться в пиві, щоб з'ясувати, наскільки добре вони допомагають запобігти "злипанню" білка в мозку, яке може призвести до хвороби Альцгеймера.

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Екстракти квіток хмелю використовуються у всіх сортах пива та містять природні антиоксиданти, які, як вважається, захищають клітини організму.

Хміль може допомогти лікувати деменцію