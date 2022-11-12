Новое исследование хмеля

Исследователи из Университета Милано-Бикокка протестировали четыре распространенных сорта экстрактов цветков хмеля, содержащихся в пиве, чтобы выяснить, насколько хорошо они помогают предотвратить "слипание" белка в мозге, которое может привести к болезни Альцгеймера.

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Экстракты цветков хмеля используются во всех сортах пива и содержат природные антиоксиданты, которые, как считается, защищают клетки организма.

Хмель может помочь лечить деменцию