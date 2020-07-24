В Острозькій психлікарні підтвердили зараження коронавірусною інфекцією у 10 пацієнтів та двох працівників персоналу.

Про це повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов, пише Суспільне.

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Станом на 24 липня, у лікарні перевірили частину людей, щодо яких мали припущення про можливе інфікування. Наявність вірусу підтвердили у десятьох підопічних та двох медичних сестер.

Сафонов припустив, що коронавірус могли занести саме з медперсоналу.

Важких форм немає, контактні особи ізольовані. Медичні працівники – амбулаторно, а хворі – ізольовано. Зараз проводиться епідрозслідування. Я не хочу стверджувати, але, в зв'язку із забороною відвідування, то, як правило, у таких випадках заносить медперсонал,

– зазначив головний санітарний лікар області.

Додамо, що в Острозькій психіатричній лікарні наразі близько двох з половиною сотень пацієнтів та чотири сотні персоналу.