В Острожской психбольнице подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у 10 пациентов и двух работников персонала.

Об этом сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов, пишет Суспільне.

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По состоянию на 24 июля, в больнице проверили часть людей, в отношении которых были предположения о возможном инфицировании. Наличие вируса подтвердили у десяти подопечных и двух медицинских сестер.

Сафонов предположил, что коронавирус могли занести именно из-за медперсонала.

Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники – амбулаторно, а больные – изолированно. Сейчас проводится эпидрасследование. Я не хочу утверждать, но, в связи с запретом посещения, то, как правило, в таких случаях заносит медперсонал,

– отметил главный санитарный врач области.

Добавим, что в Острожской психиатрической больнице сейчас около двух с половиной сотен пациентов и четыре сотни персонала.