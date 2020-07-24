Всего с начала пандемии в Европе обнаружили 2 745 737 случаев заражения коронавирусом. В Испании за минувшие сутки зафиксировали рекордное увеличение количества больных со времен ослабление карантина.

Как сообщает издание EL Pais со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны, в Испании зарегистрировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала ослабления карантина.

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"За прошедшие 24 часа выявлено 971 случай", – говорится в источнике.

Так, наибольшее количество новых больных выявлено в Арагоне и Барселоне. Кроме того, увеличивается количество лиц, которые заболели коронавирусом за пределами Испании перед их возвращением домой.

Представительница координационного центра по вопросам охраны здоровья Минздрава Испании Мария Хосе Сиера сказала, что это может быть началом второй волны.

Реакция других стран на вспышку в Испании

Добавим, во Франции призвали не ехать в Каталонию из-за всплеска случаев.

"Мы настоятельно призываем граждан Франции избегать поездок на эту территорию, пока ситуация там не улучшится", – заявил премьер-министр Жан Кастекс в пятницу.

Также Норвегия введет 10-дневный карантин для путешественников из Испании.