Всього з початку пандемії у Європі виявили 2 745 737 випадків зараження коронавірусом. В Іспанії за минулу добу зафіксували рекордне збільшення кількості хворих з часів послаблення карантину.

Як повідомляє видання EL Pais із посиланням на дані міністерства охорони здоров'я країни, в Іспанії зареєстрували найвищу кількість нових випадків коронавірусу з початку послаблення карантину.

Читайте також Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

"За минулі 24 години виявлено 971 випадок", – йдеться у джерелі.

Так, найбільшу кількість нових хворих виявлено в Арагоні та Барселоні. Крім того, збільшується кількість осіб, які захворіли на коронавірус поза межами Іспанії перед їхнім поверненням додому.

Представниця координаційного центру з питань охорони здоров’я МОЗ Іспанії Марія Хосе Сієра сказала, що це може бути початком другої хвилі.

Реакція інших країн на спалах в Іспанії

Додамо, у Франції закликали не їхати до Каталонії через сплеск випадків.

"Ми наполегливо закликаємо громадян Франції уникати поїздок на цю територію, поки ситуація там не покращиться", – заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс у п'ятницю.

Також Норвегія введе 10-денний карантин для мандрівників з Іспанії.