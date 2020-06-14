Особистий простір — це відстань, яку ми тримаємо від інших людей, а також простір навколо нас, який вважаємо "своїм". Буває часто ми відчуваємо дискомфорт, коли інші особи порушують встановлену фізичну межу під час соціальних взаємодій, до прикладу торкається чи стоїть надто близько.

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці рекомендації, як поважати особистий простір.

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З порушенням особистого простору можна зіткнутися у будь-якому громадському місці: у супермаркеті, коли хтось стає надто близько у черзі, на вулиці тощо.

Збереження особистого простору – це реальна потреба кожної людини, яку потрібно поважати та дотримуватися. Відчуття особистого простору у людини починає формуватися у віці 3-4 років

Особистий простір відрізняється у кожної людини та залежить від низки факторів та контексту – типу стосунків з іншими людьми, статі, віку, особливостей та культурних традицій, що склалися в оточенні.

Теорія Хола про особистий простір

Антрополог Едвард Хол розділяє особистий простір на чотири зони, залежно від близькості стосунків.

Інтимна зона, куди входять лише близькі люди – сім’я, домашні тварини та найближчі друзі,

куди входять лише близькі люди – сім’я, домашні тварини та найближчі друзі, Особиста зона – друзі і близькі знайомі,

– друзі і близькі знайомі, Соціальна зона – соціальні взаємодії з новими знайомими або зовсім незнайомими людьми.

– соціальні взаємодії з новими знайомими або зовсім незнайомими людьми. Публічна зона, яка доступна майже для всіх.



Порушення особистого простору спричиняє дискомфорт / Фото: Unsplash

Коли в нашому особистому просторі опиняється хтось умовно "чужий", в мозку активується амигдала – частина лімбічної системи, що обробляє емоції, сигнали про безпеку тощо. Науковці це вияснили відносно нещодавно. До цього роль активації амигдали у цьому процесі досліджували та довели у приматів,

– пояснює Уляна Супрун.

Ексголова МОЗ додала, що порушення умовного кордону у будь-якій з цих відстаней – спричиняє стрес, дискомфорт, посилює відчуття небезпеки та заважає сфокусуватися.

Як поважати особистий простір людини