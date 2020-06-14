Личное пространство — это расстояние, которое мы держим от других людей, а также пространство вокруг нас, которое считаем "своим". Бывает часто мы ощущаем дискомфорт, когда другие лица нарушают установленный физический предел во время социальных взаимодействий, к примеру касается или стоит слишком близко.

Ексміністерка здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке рекомендации, как уважать личное пространство.

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С нарушением личного пространства можно столкнуться в любом общественном месте: в супермаркете, когда кто-то становится слишком близко в очереди, на улице и тому подобное.

Сохранение личного пространства – это реальная потребность каждого человека, которую нужно уважать и соблюдать. Чувство личного пространства у человека начинает формироваться в возрасте 3-4 лет.

Личное пространство отличается у каждого человека и зависит от ряда факторов и контекста – типа отношений с другими людьми, пола, возраста, особенностей и культурных традиций, сложившихся в окружении.

Теория Хола о личном пространстве

Антрополог Эдвард Холл разделяет личное пространство на четыре зоны, в зависимости от близости отношений.

Интимная зона , куда входят только близкие люди – семья, домашние животные и ближайшие друзья,

, куда входят только близкие люди – семья, домашние животные и ближайшие друзья, Личная зона – друзья и близкие знакомые,

– друзья и близкие знакомые, Социальная зона – социальные взаимодействия с новыми знакомыми или совсем незнакомыми людьми.

– социальные взаимодействия с новыми знакомыми или совсем незнакомыми людьми. Публичная зона, которая доступна почти для всех.



Нарушение личного пространства вызывает дискомфорт / Фото: Unsplash

Когда в нашем личном пространстве оказывается кто-то условно "чужой", в мозге активируется амигдала – часть лимбической системы, которая обрабатывает эмоции, сигналы о безопасности и тому подобное. Ученые это выяснили относительно недавно. До этого роль активации амигдалы в этом процессе исследовали и доказали у приматов,

– объясняет Ульяна Супрун.

Экс-глава Минздрава добавила, что нарушения условной границы в любой из этих расстояний – вызывает стресс, дискомфорт, усиливает ощущение опасности и мешает сфокусироваться.

Как уважать личное пространство человека