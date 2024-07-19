Словосочетание "думскроллинг" получило широкое распространение в период пандемии 2020 года. В научных трудах уже упоминалось, что принудительный просмотр социальных сетей и лент новостей с акцентом на негативные события может негативно влиять на психическое состояние и благополучие людей.

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Новое исследование влияния новостей

В свежем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Computers in Human Behavior Reports, психологи из разных стран, включая Австралию, США, Францию, Иран и Венгрию, сфокусировались на экзистенциальной тревожности.

Этот термин, взят из экзистенциализма, описывает всеобъемлющее беспокойство о конце жизни, ответственность за нее, его бессмысленность и одиночество. Исследователи предположили, что "думскроллинг" может усиливать пессимистические размышления о смысле жизни, подрывать веру в справедливость и портить отношения с другими людьми.

Для тестирования этой теории ученые провели опрос среди студентов университетов двух стран, представляющих восточные и западные культуры – США и Ирана.

Негативные новости влияют на психику

В результате анализа было установлено, что "думскроллинг" связан с экзистенциальной тревогой, то есть с беспокойством о смысле жизни, вопросом жизни и смерти, как среди иранских, так и американских студентов.

Авторы научной работы отметили, что длительное времяпрепровождение в лентах новостей может привести к просмотру материалов, травмирующих психику, что, в свою очередь, вызывает усиление стресса, тревоги и отчаяния. Такие симптомы часто встречаются у пациентов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Также результаты, полученные от иранских участников, показали корреляцию между "думскроллингом" и мизантропией, то есть чувством неприязни и недоверия ко всем людям, отчуждением от общества.

Эксперты рекомендуют более осознанно относиться к своим онлайн-привычкам, контролировать и ограничивать время, проведенное в лентах новостей и социальных сетях.