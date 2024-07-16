Оставил чашку в другой комнате, идешь за ним, вот ты уже на месте – и не понимаешь, зачем пришел. Что за провалы в памяти?

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Загадку решили исследовать профессор психологии Университета Нотр-Дам Габриэль Радвански и его коллеги.

Ученые узнали, что проход через дверные проемы – своеобразную ментальную "границу событий", которая подсознательно разделяет наш опыт. Память "обнуляется", и непонятно, зачем пришел.

Когда человек сидит за кухонным столом и решает забрать кружку из гостиной, проход через дверной проем вызывает разделение задач в его уме – и он забывает ту самую причину, которая заставила его встать из-за стола.

Компьютерные эксперименты

Исследование проводилось в виртуальной реальности: участники находились в одном пространстве из 55 больших и маленьких комнат. Им нужно было перенести предмет с одного стола на стол в другой комнате. Предмет становился невидимым, как только участник брал его в руки. Когда участник переносил предмет, мог взять следующий с нового стола.

Ученые заметили, что эффективность памяти участников была хуже, если они проходили через открытую дверь, чем то же расстояние без дверей. Из двух сценариев испытуемые забывают вещи гораздо чаще в помещениях с дверью.

Исследование в реальных условиях

Испытуемые брали предмет, прятали его в коробку, а затем либо пересекали комнату, или проходили через дверной проем в другую комнату. При этом оба расстояния были одинаковы. И снова дверные проемы будто усиливали забывчивость.

Исследователи пришли к выводу, что наш мозг использует определенные границы в качестве своего рода маркеров, а дверные проемы заставляют нас обрабатывать одну задачу и отмечать ее как выполненную. Эпизоды забывчивости после входа в другую комнату ничего не говорят о памяти, интеллекте или когнитивных способностях.