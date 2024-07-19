Словосполучення "думскроллінг" набуло широкого поширення в період пандемії 2020 року. У наукових працях вже згадувалося, що примусове переглядання соціальних мереж і стрічок новин з акцентом на негативні події може негативно впливати на психічний стан та добробут людей.

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Нове дослідження впливу новин

У свіжому дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Computers in Human Behavior Reports, психологи з різних країн, включаючи Австралію, США, Францію, Іран та Угорщину, сфокусувалися на екзистенційній тривожності.

Цей термін, взятий з екзистенціалізму, описує всеосяжне занепокоєння про кінець життя, відповідальність за нього, його безглуздість і самотність. Дослідники припустили, що "думскроллінг" може посилювати песимістичні роздуми про сенс життя, підривати віру у справедливість та псувати стосунки з іншими людьми.

Для тестування цієї теорії вчені провели опитування серед студентів університетів двох країн, які представляють східні та західні культури – США та Ірану.

Негативні новини впливають на психіку

В результаті аналізу було встановлено, що "думскролінг" пов'язаний з екзистенційною тривогою, тобто з занепокоєнням про сенс життя, питанням життя і смерті, як серед іранських, так і американських студентів.

Автори наукової праці зазначили, що тривале проведення часу в стрічках новин може призвести до перегляду матеріалів, що травмують психіку, що, своєю чергою, викликає посилення стресу, тривоги та розпачу. Такі симптоми часто зустрічаються у пацієнтів, які страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Також результати, отримані від іранських учасників, показали кореляцію між "думскролінгом" та мізантропією, тобто почуттям неприязні та недовіри до всіх людей, відчуженням від суспільства.

Експерти рекомендують усвідомленіше ставитися до своїх онлайн-звичок, контролювати та обмежувати час, проведений у стрічках новин та соціальних мережах.