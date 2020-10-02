Группа исследователей из Кардиффского университета впервые использовала неврологию для изучения влияния кукол на детей.

Команда ученых 18 месяцев следила за мозговой активностью 33 детей в возрасте от 4 до 8 лет, когда они играли с куклами или на планшете самостоятельно или в паре. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

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Так, благодаря новой технологии нейровизуализации – функциональной инфракрасной спектроскопии – ученые сканировали мозговую активность детей.

Исследователи обнаружили, что игры с куклами активируют область мозга, которая связана с обработкой социальной информации и эмпатией. Это происходит независимо от пола и независимо от того, играет ли ребенок с кем-то или на сам.

Однако во время игры на планшете эта часть мозга значительно менее активна. Исследователи объясняют, что мы используем эту область мозга, когда мы думаем о других людях, а особенно их мыслях или чувствах.

Куклы поощряют детей создавать свои собственные маленькие воображаемые миры, в отличие от решения проблем в играх. Игры с куклами побуждают детей думать о других людях и о том, как они могут взаимодействовать друг с другом,

– отметила одна из авторов исследования Сара Герсон.

Напомним, что недавно ученые назвали весомую причину не лишать детей видеоигр, ведь они приводят к структурным изменениям мозга и способны активировать зоны, которые отвечают за внимание или зрительно-пространственные навыки.