Група дослідників з Кардіффського університету вперше використала неврологію для вивчення впливу ляльок на дітей.

Команда вчених 18 місяців стежила за мозковою активністю 33 дітей віком від 4 до 8 років, коли вони грали з ляльками або на планшеті самостійно чи в парі. Результати дослідження опубліковані у журналі Frontiers in Human Neuroscience.

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Так, завдяки новій технології нейровізуалізації – функціональній інфрачервоній спектроскопії – вчені сканували мозкову активність дітей.

Дослідники виявили, що ігри з ляльками активують область мозку, яка пов'язана з обробкою соціальної інформації та емпатією. Це відбувається незалежно від статі та незалежно від того, чи бавиться дитина з кимось або на одиниці.

Натомість під час гри на планшеті ця частина мозку значно менш активна. Дослідники пояснюють, що ми використовуємо цю область мозку, коли думаємо про інших людей, а особливо про їхні думки чи почуття.

Ляльки заохочують дітей створювати свої власні маленькі уявні світи, на відміну від розв'язування проблем в іграх. ігри з ляльками спонукають дітей думати про інших людей і про те, як вони можуть взаємодіяти один з одним,

– зауважила одна з авторок дослідження Сара Герсон.

Нагадаємо, що нещодавно науковці назвали вагому причину не позбавляти дітей відеоігор, адже вони призводять до структурних змін мозку і здатні активувати зони, які відповідають за увагу або зорово-просторові навички.