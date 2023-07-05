Взагалі, це ціла група висипань плям і бляшок, які сверблять. Він оперізує тому, що виглядає як смуга або пояс навколо тулуба людини.

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Чому виникає оперізуючий лишай

Захворіти може кожен, хто хворів на вітряну віспу (вітрянку). Її викликає той сами вірус герпесу. Коли людина ним хворіє та одужує, вірус все одно залишається в організмі, але в неактивному стані. Якщо одного разу ослабне робота імунної системи, трапиться рецидив – так виникає оперізуючий лишай. Найчастіше на нього хворіють люди старше 50 років.

А люди з ослабленою імунною системою входять до групи ризику. Це літні пацієнти з ВІЛ-інфекцією і ті, хто приймає ліки, які пригнічують роботу імунної системи.

Симптоми оперізуючого лишаю

Симптоми хвороби проявляються поступово і бувають такими:

Біль або печіння – одна з перших ознак оперізуючого лишаю. Симптом виникає за кілька днів до появи висипки. Біль буває слабким або сильним, частіше різкий і немов палить шкіру.

Висипання на шкірі – виглядає як дрібні бульбашки, розташовані вздовж нервів. Вони можуть заповнюватись рідиною. Висипання виникає зазвичай на тулубі, але може з'явитися і на інших частинах тіла.

Слабкість та втома – ознаки того, що організм бореться з вірусом.

Набряклість та почервоніння шкіри в області висипання.

Підвищена температура тіла та головний біль.

При герпесі зостер висипу може і не бути. Це називається безпечним оперізуючим лишаєм: вірус вражає нерви, але шкірних проявів немає. З моменту появи симптомів до зникнення висипу може пройти від трьох до п'яти тижнів. Спочатку з'являється біль, потім висипання. Потім на місці висипань утворюються пухирі, які сохнуть і перетворюються на скоринки. Та відпадають через кілька тижнів.

До тих пір, поки висип не висох і не вкрилася скоринкою, людина вважається заразною. Від неї можна заразитися вітрянкою, але в небезпеці тільки ті, хто нею ніколи не хворів і не щеплений.

Лікування оперізуючого лишаю

Ліки проти герпесу зостер полегшують біль і пригнічують активність вірусу.

Противірусні ліки. Зупиняють розмноження вірусу, допомагають висипанням швидше зникнути зі шкіри та зменшують біль. Противірусне лікування потрібно починати якнайшвидше: його ефективність буде вищим, якщо почати приймати таблетки протягом 72 годин з моменту появи висипу. Зазвичай лікарі призначають валацикловір, ацикловір чи фамцикловір.

Знеболюючі препарати. Біль при оперізуючому лишаї буває сильним, тоді без ліків не обійтися. Зазвичай призначають препарати із групи нестероїдних протизапальних засобів, або НПЗЗ – парацетамол, ібупрофен. Якщо вони не знімають біль, пробують інші, сильніші ліки. Але вони продаються за рецептом лікаря.

Шкіра має бути чистою та сухою. Інші люди не мають торкатися уражених ділянок голими руками. І хворий, і оточуючі мають носити індивідуальні засоби захисту – маски та рукавички – при контакті.