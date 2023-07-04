Кіста яєчника – це мішечок, заповнений рідиною. Такі новоутворення зустрічаються часто, зазвичай їх знаходять на УЗД органів малого таза або при пальпації. Більшість із них доброякісні – нешкідливі, безсимптомні та зникають самі за кілька місяців.

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Чи може кіста стати раком

Найчастіше кісти розвиваються як частина менструального циклу. Наприклад, фолікул яєчника, який щомісяця випускає яйцеклітину, чомусь не лопається і продовжує рости, і з'являється кіста. Після овуляції фолікул перетворюється на жовте тіло, яке виділятиме прогестерон в очікуванні зачаття. Якщо всередині жовтого тіла накопичиться рідина, воно теж перетвориться на кісту. Через два – три менструальні цикли фолікулярні кісти та кісти жовтого тіла минають самі собою.

Симптоми кісти – тазовий біль, біль під час сексу, часте сечовипускання, важкі та нерегулярні місячні, здуття живота – з'являються, якщо вона дуже велика, розірвалася чи заважає кровопостачанню яєчника. Буває, що формування кіст не пов'язане з менструальним циклом. Вони можуть стати великими і витіснити яєчник зі звичного становища.

Лікування кісти залежатиме від її форми та розміру. Зазвичай призначають уважне спостереження за симптомами та повторне УЗД через кілька місяців. Хірургічне лікування може бути потрібним, якщо кісти великі, викликають неприємні симптоми або потенційно можуть призвести до раку. Але перед цим проводять додаткові аналізи крові та УЗД.

Чи може міома стати раком

Міома – це доброякісне новоутворення в матці. Це не рак, і ніколи ним не стане. Але міому може бути важко відрізнити від злоякісної пухлини на діагностиці. Доброякісна пухлина в матці з'являється приблизно у 80% жінок, але часто минає без симптомів і не всі її помічають. Появу міоми пов'язують із надлишком жіночих статевих гормонів, генетикою та способом життя, хоча точна причина поки що невідома.

Ризик міоми дійсно знижується після кожної народженої дитини. Але, звісно, ​​це не визначальний чинник такого важливого рішення, як створення нового життя.