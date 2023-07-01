Про це 24 Каналу розповіла Людмила Керимова, сексолог, експертка в області інтимної гімнастики та оргазмічності, експертка освітньої компанії Woman Insight. Перед тим, як навчитися практик зміцнення інтимних м'язів, давайте трохи розберемося в анатомії і поговоримо про ті м'язи, з якими ви працюватимете, і розглянемо 3 м'язи, які максимально задіяні.
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Які м'язи задіюються
М'яз промежини (лонно-куприковий м'яз) – розташований від лобка до куприка у вигляді знаку "безкінечність". На ній розташовані 3 сфінктери:
- уретральний сфінктер (допомагає керувати процесом сечовипускання);
- вагінальний сфінктер (це місце, де розташований пружний і еластичний "вхід". Якщо цей м'яз розвинений, фалос чоловіка краще масажується при статевому акті, тим самим посилюючи його ерекцію);
- анальний сфінктер (ці м'язи повинні бути розвинені, щоб вільно керувати процесами життєдіяльності організму).
М'яз сечостатевої діафрагми, це – невеликий, найчастіше слабкий м'яз, вкрай важливий, оскільки саме він відповідає за роботу передньої стінки вагінального каналу.
М'яз тазової діафрагми. Це великий м'яз, який складається з кількох частин. Її функція – вплив на задню та бічні м'язи піхви.
Вправи для зміцнення інтимних м'язів
Практику зі зміцнення інтимних м'язів називають "миготінням". Для реалізації практичної частини нам знадобиться: дзеркало, антисептичний засіб, який не містить спирту, одноразова рукавичка чи презерватив.
- Крок 1. Сядьте в позу наїзниці. Розташуйте дзеркало на підлозі між ніг, щоб бачити процес роботи м'язів. Ваша задача - максимально розслабити живіт, стиснути "вхід" і анус і підтягти м'язи вгору. Так, щоб виникло відчуття "всмоктування".
- Крок 2. Тактильний контакт. Спочатку тестуємо наскільки розвинена сечостатева діафрагма. Покладіть долоню на лобок, розсуньте вказівним та середнім пальцями великі статеві губи та натягніть шкіру вгору. Стисніть "вхід" і анус. При цьому клітор має йти вниз, а шкіра "вислизати" з-під пальців. Поєднуємо ці дві вправи.
- Крок 3. Мануальний контакт. (Перед виконанням використовуйте антисептичний засіб або надягніть рукавичку чи презерватив. Намагайтеся максимально не застосовувати прес) Заведіть 2 пальці у піхву (не глибоко!). "Миготіть": стисніть "вхід" і підтягніть анус і на вдиху підтягуйте всі м'язи вгору всмоктуючим рухом. Спробуйте відчути чи всі стінки піхви торкнулися пальців у момент підтягування м'язів.
- Крок 4. Вправа "Ножиці". Вправа допомагає визначити, яка стінка піхви працює краще, а яка гірше. Максимально відключіть всі сполучені м'язи – прес, сідниці, ноги. Заведіть два пальці у піхву, розведіть та напружте пальці. Блимайте: стисніть "вхід" і підтягніть анус – "всмоктуйте" м'язи всередину. Стисніть м'язи з такою силою, щоб з'єдналися пальці.
Тож, як визначити яка стінка сильніша, а яка слабша? Два введені пальці розсуньте на передню та задню стінки, миготіть. При цьому пальці повинні стиснутися. За різницею відчуттів – ви визначте більш-менш проблемну зону. Потім розсуньте пальці на бічні стінки піхви, миготіть. Пальці також мають зіткнутися.
Памятайте, стан ваших інтимних м'язів та оргазмів у ваших руках – у цьому випадку – у прямому та переносному сенсах! Якщо ви регулярно виконуватимете ці вправи – ваш секс буде "на рівні" у будь-якому віці! І головне, стан ваших інтимних м'язів – це жіноче здоров'я!