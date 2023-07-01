Об этом 24 Канала рассказала Людмила Керимова, сексолог, эксперт в области интимной гимнастики и оргазмичности, эксперт образовательной компании Woman Insight. Перед тем, как научиться практикам укрепления интимных мышц, давайте немного разберемся в анатомии и поговорим о тех мышцах, с которыми вы будете работать, и рассмотрим 3 мышцы, которые максимально задействованы.

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Какие мышцы задействуются

Мышца промежности (лонно-копчиковая мышца) – расположен от лобка до копчика в виде знака "бесконечность". На ней расположены 3 сфинктера:

уретральный сфинктер (помогает управлять процессом мочеиспускания);

вагинальный сфинктер (это место, где расположен упругий и эластичный "вход". Если эта мышца развита, фаллос мужчины лучше массируется при половом акте, тем самым усиливая его эрекцию);

анальный сфинктер (эти мускулы обязаны быть развиты, чтоб свободно управлять действиями жизнедеятельности организма).

Мышца мочеполовой диафрагмы, это – небольшая, чаще всего слабая мышца, крайне важная, поскольку именно она отвечает за работу передней стенки вагинального канала.

Мышца тазовой диафрагмы. Это большая мышца, состоящая из нескольких частей. Ее функция – влияние на заднюю и боковые мышцы влагалища.

Упражнения для укрепления интимных мышц

Практику по укреплению интимных мышц называют "мерцанием". Для реализации практической части нам понадобится: зеркало, антисептическое средство, не содержащее спирта, одноразовая перчатка или презерватив.

Шаг 1 Сядьте в позу наездницы. Разместите зеркало на полу между ног, чтобы видеть процесс работы мышц. Ваша задача – максимально расслабить живот, сжать "вход" и анус и подтянуть мышцы вверх. Так, чтобы возникло ощущение "всасывания".

Сядьте в позу наездницы. Разместите зеркало на полу между ног, чтобы видеть процесс работы мышц. Ваша задача – максимально расслабить живот, сжать "вход" и анус и подтянуть мышцы вверх. Так, чтобы возникло ощущение "всасывания". Шаг 2 Тактильный контакт. Сначала тестируем насколько развита мочеполовая диафрагма. Положите ладонь на лобок, раздвиньте указательным и средним пальцами большие половые губы и натяните кожу вверх. Сожмите "вход" и анус. При этом клитор должен идти вниз, а кожа "ускользать" из-под пальцев. Сочетаем эти два упражнения.

Тактильный контакт. Сначала тестируем насколько развита мочеполовая диафрагма. Положите ладонь на лобок, раздвиньте указательным и средним пальцами большие половые губы и натяните кожу вверх. Сожмите "вход" и анус. При этом клитор должен идти вниз, а кожа "ускользать" из-под пальцев. Сочетаем эти два упражнения. Шаг 3 Мануальный контакт. (Перед выполнением используйте антисептическое средство или наденьте перчатку или презерватив. Старайтесь максимально не применять пресс.) Заведите 2 пальца во влагалище (не глубоко!). Мигайте: сожмите вход и подтяните анус и на вдохе подтягивайте все мышцы вверх всасывающим движением. Попытайтесь почувствовать все ли стенки влагалища коснулись пальцев в момент подтягивания мышц.

Мануальный контакт. (Перед выполнением используйте антисептическое средство или наденьте перчатку или презерватив. Старайтесь максимально не применять пресс.) Заведите 2 пальца во влагалище (не глубоко!). Мигайте: сожмите вход и подтяните анус и на вдохе подтягивайте все мышцы вверх всасывающим движением. Попытайтесь почувствовать все ли стенки влагалища коснулись пальцев в момент подтягивания мышц. Шаг 4. Упражнение "Ножницы". Упражнение помогает определить, какая стенка влагалища работает лучше, а какая ужаснее. Максимально отключите все совмещенные мышцы – пресс, ягодицы, ноги. Заведите два пальца во влагалище, разведите и напрягите пальцы. Мигайте: сожмите "вход" и подтяните анус - "всасывайте" мышцы внутрь. Сожмите мышцы с такой силой, чтобы соединились пальцы.

Как определить какая стенка сильнее, а какая слабее? Два введенных пальца раздвиньте на переднюю и заднюю стенки, мигайте. При этом пальцы должны сжаться. По разнице ощущений – вы определите более или менее проблемную зону. Затем раздвиньте пальцы на боковые стенки влагалища, мелькайте. Пальцы тоже должны столкнуться.

Помните, состояние ваших интимных мышц и оргазмов в ваших руках – в этом случае – в прямом и переносном смыслах! Если вы будете регулярно выполнять эти упражнения – ваш секс будет "на уровне" в любом возрасте! И главное, состояние ваших интимных мышц – это женское здоровье!