Вообще, это целая группа высыпаний пятен и зудящих бляшек. Он опоясывает потому, что выглядит как полоса или пояс вокруг тела человека.

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Почему возникает опоясывающий лишай

Заболеть может каждый, кто болел ветряной оспой (ветрянкой). Ее вызывает тот же вирус герпеса. Когда человек им болеет и выздоравливает, вирус все равно остается в организме, но в неактивном состоянии. Если однажды ослабнет работа иммунной системы, случится рецидив – так возникает опоясывающий лишай. Чаще его болеют люди старше 50 лет.

А люди с ослабленной иммунной системой входят в группу риска. Это пожилые пациенты с ВИЧ-инфекцией и те, кто принимает лекарства, подавляющие работу иммунной системы.

Симптомы опоясывающего лишая

Симптомы болезни проявляются постепенно и бывают следующими.

Боль или жжение – один из первых признаков опоясывающего лишая. Симптом возникает за несколько дней до появления сыпи. Боль бывает слабой или сильной, чаще резкая и словно курит кожу.

Сыпь на коже – выглядит как мелкие пузырьки, расположенные вдоль нервов. Они могут заполняться жидкостью. Сыпь возникает обычно на туловище, но может появиться и на других частях тела.

Слабость и усталость – признак того, что организм борется с вирусом.

Отечность и покраснение кожи в области сыпи.

Повышенная температура тела и головные боли.

При герпесе зостер сыпи может и не быть. Это называется безопасным опоясывающим лишаем: вирус поражает нервы, но кожных проявлений нет. С момента появления симптомов до исчезновения сыпи может пройти от трех до пяти недель. Сначала появляется боль, затем сыпь. Затем на месте высыпаний образуются волдыри, которые сохнут и превращаются в корочки. Но отпадают через несколько недель.

До тех пор, пока сыпь не высох и не покрылась корочкой, человек считается заразным. От нее можно заразиться ветрянкой, но в опасности только те, кто ею никогда не болел и не привит.

Лечение опоясывающего лишая

Лекарство против герпеса зостер облегчает боль и подавляет активность вируса.

Противовирусное лекарство. Останавливают размножение вируса, помогают высыпаниям быстрее исчезнуть из кожи и уменьшают боль. Противовирусное лечение нужно начинать как можно быстрее: его эффективность будет выше, если начать принимать таблетки в течение 72 часов с момента появления сыпи. Обычно врачи назначают валацикловир, ацикловир или фамцикловир.

Обезболивающие препараты. Боль при опоясывающем лишае бывает сильной, тогда без лекарств не обойтись. Обычно назначают препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств или НПВС – парацетамол, ибупрофен. Если они не снимают боль, пробуют другие, более сильные лекарства. Но они продаются по рецепту врача.

Кожа должна быть чистой и сухой. Другие люди не должны касаться пораженных участков голыми руками. И больной и окружающие должны носить индивидуальные средства защиты – маски и перчатки – при контакте.