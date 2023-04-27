Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише 24 Канал.

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У якому стані окупанти

З окупантів двоє військових звернулися до нашої Мелітопольської лікарні, а інші сидять десь на карантині,

– зазначив Федоров.

Загарбників, що звернулися до медиків, забрали та відвезли в невідомому напрямку. Тож вже навіть природа допомагає нам ліквідовувати окупантів, підсумував міський голова Мелітополя.

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Як російські загарбники "підчепили" сибірську виразку

Раніше Іван Федоров розповів, що бійці Путіна рили окопи на Запорізькому напрямку. Окупанти випадково розкопали скотомогильник. Ба більше, вони заразилися сибірською виразкою.

Зауважимо, що сибірка – це гостре, особливо небезпечне інфекційне захворювання всіх видів сільськогосподарських, домашніх і диких тварин, а також людей.