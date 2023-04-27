Об этом в эфире национального телемарафона заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров, пишет 24 Канал.

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В каком состоянии оккупанты

Из оккупантов двое военных обратились в нашу Мелитопольскую больницу, а другие сидят где-то на карантине,

– отметил Федоров.

Захватчиков, обратившихся к медикам, забрали и увезли в неизвестном направлении. Так что уже даже природа помогает нам ликвидировать оккупантов, подытожил городской глава Мелитополя.

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Как российские захватчики "подцепили" сибирскую язву

Ранее Иван Федоров рассказал, что бойцы Путина рыли окопы на Запорожском направлении. Оккупанты случайно раскопали скотомогильник. Более того, они заразились сибирской язвой.

Заметим, что сибирская язва – это острое, особо опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей.