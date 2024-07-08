Експерти асоціації вказують на те, що процеси оцінки не можуть базуватись виключно на індексі маси тіла (ІМТ), адже це ігнорує значну кількість людей, котрим необхідне лікування ожиріння.

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Недосконалість ІМТ

Ожиріння розглядається як багатофакторне, хронічне, повторюване неінфекційне захворювання, характеризується аномальним чи надмірним накопиченням жиру. Однак, в багатьох випадках діагностика ожиріння все ще зводиться лише до певних значень ІМТ, не враховуючи роль розподілу і функції жирової тканини у тяжкості захворювання.

Дослідження підкреслює значення антропометричного компонента в діагностуванні ожиріння і закликає до визнання недостатності ІМТ як єдиного критерію діагностики, а також до оцінки розподілу жиру в організмі щодо здоров'я людини.

Важливість врахування вісцерального жиру

Накопичення жиру у черевній порожнині (вісцеральний жир) пов'язане з вищим ризиком виникнення серцево-метаболічних ускладнень і є більш значущим фактором ніж ІМТ. Важливо враховувати це навіть для осіб з ІМТ нижче стандартних порогів для діагностики ожиріння,

– стверджують експерти асоціації.

У дослідженні зазначено, що накопичення абдомінального жиру є важливим фактором ризику погіршення здоров’я навіть у людей з невисоким ІМТ (≥25-30 кг/м²).

Члени керівного комітету асоціації запропонували, зокрема, розглядати застосування ліків проти ожиріння у пацієнтів з ІМТ понад 25 кг/м² та співвідношенням об’єму талії до зросту понад 0,5 при наявності у них медичних, функціональних або психологічних порушень або ускладнень, незалежно від поточних граничних значень ІМТ.