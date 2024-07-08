Эксперты ассоциации указывают на то, что процессы оценки не могут базироваться исключительно на индексе массы тела (ИМТ), ведь это игнорирует значительное количество людей, которым необходимо лечение ожирения.

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Несовершенство ИМТ

Ожирение рассматривается как многофакторное, хроническое, повторяющееся неинфекционное заболевание, характеризуется аномальным или чрезмерным накоплением жира. Однако, во многих случаях диагностика ожирения все еще сводится лишь к определенным значениям ИМТ, не учитывая роль распределения и функции жировой ткани в тяжести заболевания.

Исследование подчеркивает значение антропометрического компонента в диагностировании ожирения и призывает к признанию недостаточности ИМТ как единственного критерия диагностики, а также к оценке распределения жира в организме относительно здоровья человека.

Важность учета висцерального жира

Накопление жира в брюшной полости (висцеральный жир) связано с более высоким риском возникновения сердечно-метаболических осложнений и является более значимым фактором, чем ИМТ. Важно учитывать это даже для лиц с ИМТ ниже стандартных порогов для диагностики ожирения,

– утверждают эксперты ассоциации.

В исследовании указано, что накопление абдоминального жира является важным фактором риска ухудшения здоровья даже у людей с невысоким ИМТ (≥25-30 кг/м²).

Члены руководящего комитета ассоциации предложили, в частности, рассматривать применение лекарств против ожирения у пациентов с ИМТ более 25 кг/м² и соотношением объема талии к росту более 0,5 при наличии у них медицинских, функциональных или психологических нарушений или осложнений, независимо от текущих предельных значений ИМТ.