Методика снижения веса с использованием препаратов для диабетиков, содержащих семаглутид, становится все более популярной. Препараты под торговыми наименованиями "Оземпик" и "Вегови" стали чрезвычайно популярными.

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Для чего используют препараты с семаглутидом

Врачи часто назначают эти инъекции тем, кто стремится уменьшить вес. Предполагается, что при соблюдении рекомендаций и регулярном медицинском контроле лечение является безопасным.

Семаглутид, который усиливает ответ организма на гормон GLP-1, был разработан для лечения диабета 2 типа и одобрен в 2016 году под названием "Оземпик". Клинические испытания показали, что он эффективен не только против диабета, но и в борьбе с сердечными заболеваниями, снижении риска колоректального рака и подавлении аппетита, что приводит к потере веса. В 2021 году был одобрен выпуск "Вегове" для лечения ожирения.

Несмотря на высокую стоимость использования препаратов на основе семаглутида растет. В США цены на них установлены с наценкой 1300%, что вызвало реакцию президента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса, которые призвали к снижению цен.

Однако семаглутид имеет побочные реакции. Ранее были выявлены риски развития панкреатита, кишечной непроходимости и гастропареза. Возможные осложнения со стороны глаз, если они подтвердятся станут еще одним нежелательным эффектом.

Новое исследование семаглутида

Специалисты из Массачусетской клиники зрения и слуха и Гарвардской медицинской школы (США) обнаружили увеличенный риск слепоты у пациентов, принимающих семаглутид.

Летом 2023 года доктор Джозеф Реццо и его коллеги-офтальмологи обнаружили тревожный паттерн: за короткий период времени трое пациентов столкнулись с ухудшением зрения, вызванным редким заболеванием "передняя ишемическая невропатия зрительного нерва" (NAION). Все они использовали семаглутид.

Авторы исследования проанализировали медицинские записи клиники в Массачусетсе, чтобы выявить связь с препаратом. Они изучили более 17 тысяч случаев за последние шесть лет, разделив пациентов на группы с диабетом и избыточным весом и сравнив тех, кто принимал семаглутид, с теми, кто лечился иначе. В каждой группе была рассчитана частота развития NAION.

Потеря зрения из-за семаглутида

Оказалось, что у пациентов с диабетом, принимающих семаглутид, риск развития NAION увеличивается вчетверо, у тех, кто худеет с его помощью, риск возрастает более чем в 7 раз. Исследователи отметили, что NAION является достаточно редким заболеванием, но это вторая по распространенности причина потери зрения после глаукомы.

Предполагается, что причиной является нарушение кровоснабжения зрительного нерва, что приводит к необратимой слепоте. Состояние может прогрессировать без болевых ощущений, что затрудняет своевременное выявление и лечение.