Лазерная коррекция зрения – одна из методик, которая очень распространена в мире, ведь избавляет от необходимости использовать очки или мягкие контактные линзы за считанные минуты и дает комфортное зрение на разных расстояниях, а также контрастность, заложенную от природы.

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Почему лазерная коррекция лучше очков и линз 24 каналу рассказала Юлия Лейченко – член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), сертифицированный пластический хирург, офтальмохирург офтальмологической клиники "Эксимер" в Киеве.

Юлия Лейченко "Сегодня лазерная коррекция проводится на современном оборудовании, которое максимально точно и четко шлифует роговицу, чтобы обеспечить высокую остроту зрения. Методика подбирается индивидуально, в зависимости от потребностей пациента."

С помощью лазера в наше время корректируется астигматизм, дальнозоркость и близорукость.

Профессии и род занятий, где очки мешают

Большой минус очков в том, что в них ограничено боковое зрение. А есть направления деятельности, где этот фактор очень важен. К тому же публичные персоны и артисты часто не могут носить очки, потому что они банально мешают. Если, например, у танцоров есть хотя бы альтернатива мягких контактных линз, то пловцам и они не подойдут, ведь вода, попадающая под линзу, грозит инфицировать глаза.

Профессии, в которых человеку с плохим зрением лучше сделать лазерную коррекцию:

военные,

водители;

спортсмены, занимающиеся контактными видами спорта;

специалисты, которые много времени проводят за мониторами, например компьютерные дизайнеры. Им важны широта обзора, четкость и контрастность изображения, которые могут не передаваться очками или мягкими контактными линзами;

танцоры;

пловцы или те, кто ходят в бассейн.

Преимущества лазерной коррекции

Преимущество лазерной коррекции зрения в том, что после операции не нужно использовать никаких аксессуаров. Так, людям, что носят мягкие контактные линзы, нужно:

постоянно покупать линзы – однодневные, двухнедельные или трехмесячные;

использовать для них контейнеры;

носить с собой раствор для линз;

контролировать, чтобы обязательно снять их на ночь;

иметь про запас очки на случай болезни, аллергии или сухости глаз.

Минусы очков, наносящих дискомфорт:

запотевают – зимой, осенний, весенний период, когда еще прохладно, при смене температур;

давят на переносицу, металлическая оправа холодит зимой;

линзы дают блик на солнце;

в солнечный сезон надо покупать очки с фотохромными линзами для защиты глаз от ультрафиолета;

распространенная ситуация, когда люди, особенно пожилого возраста, ищут, куда положили очки;

необходимо ухаживать за стеклами.

Офтальмологические проблемы, при которых лазер – лучший выбор

Есть люди, которые не могут носить очки из-за астигматизма или высокой степени близорукости, но не хотят пользоваться линзами. Или же лишены такой возможности из-за сухости или очень чувствительных глаз. В этом случае лазерная коррекция зрения решит проблему: уберет астигматизм и близорукость и избавит от необходимости носить очки или линзы.

Юлия Лейченко "Лазерная коррекция зрения – это прежде всего удобство, потому что вы будете видеть собственными глазами на разные дистанции без каких-либо средств. К тому же контрастность изображения будет высокой, картинка яркой, а боковое зрение ничего не будет ограничивать."

Персонализированный подход

Есть такая патология, как анизометропия, когда человек имеет проблемы с остротой зрения только на одном глазу. Носить мягкую контактную линзу из-за сухости, дискомфорта или чувствительного глаза он не может или не хочет, потому что страдает от ощущения воспаления. Поэтому вынуждена надевать очки. А благодаря лазерной коррекции того самого проблемного глаза человек будет иметь высокое зрение обоих глаз.

Так же некомфортно носить очки тем, у кого на одном глазу высокая степень астигматизма, на другом – слабый. А еще немало дальнозорких терпеть не могут очки..

Итак, лазерная коррекция дает персонализированный подход – под каждого пациента подбирается своя методика. Тем более сейчас есть новейшие технологии, в частности фемтолазер, благодаря которому можно получить качественное зрение даже в сумерках. Это будет большим преимуществом для людей с астигматизмом, высоким, средней или слабой степенью близорукости, ведь они смогут комфортно передвигаться в вечернее время и вести свободный образ жизни.

В клиниках выбирают метод в зависимости от потребностей глаза, потребностей пациента, вида его деятельности. Например, технология 5D Aberration Free улучшает качество зрения на все расстояния, дает высокую контрастность и предотвращает такое осложнение, как галоэффект, когда в вечернее время появляется ощущение рассеивания света. В результате пациент смотрит на мир с комфортом и перестает зависеть от очков или контактных линз.