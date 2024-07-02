Лазерна корекція зору – одна з методик, яка дуже поширена у світі, адже позбавляє від необхідності використовувати окуляри або м'які контактні лінзи за лічені хвилини й дає комфортний зір на різних відстанях, а також контрастність, закладену від природи.

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Чому лазерна корекція краща за окуляри та лінзи 24 каналу розповіла Юлія Лейченко – член Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів (ESCRS), сертифікований пластичний хірург, офтальмохірург офтальмологічної клініки "Ексімер" у Києві.

Юлія Лейченко "Сьогодні лазерна корекція проводиться на сучасному обладнанні, яке максимально точно й чітко шліфує рогівку, аби забезпечити високу гостроту зору. Методика підбирається індивідуально, залежно від потреб пацієнта."

За допомогою лазера в наш час коригується астигматизм, далекозорість і короткозорість.

Професії та рід занять, де окуляри заважають

Великий мінус окулярів у тому, що в них обмежений боковий зір. А є напрямки діяльності, де цей чинник дуже важливий. До того ж публічні персони й артисти часто не можуть носити окуляри, бо вони банально заважають. Якщо, наприклад, в танцюристів є хоча б альтернатива м’яких контактних лінз, то плавцям і вони не підійдуть, адже вода, що потрапляє під лінзу, загрожує інфікувати очі.

Професії, в яких людині з поганим зором краще зробити лазерну корекцію:

військові,

водії;

спортсмени, що займаються контактними видами спорту;

фахівці, які багато часу проводять за моніторами, наприклад комп'ютерні дизайнери. Їм важливі широта огляду, чіткість і контрастність зображення, які можуть не передаватися окулярами або м'якими контактними лінзами;

танцюристи;

плавці або ті, хто ходять у басейн.

Переваги лазерної корекції

Перевага лазерної корекції зору в тому, що після операції не потрібно використовувати жодних аксесуарів. Так, людям, що носять м’які контактні лінзи, потрібно:

постійно купувати лінзи – одноденні, двотижневі чи тримісячні;

використовувати для них контейнери;

носити собою розчин для лінз;

контролювати, щоб обов’язково зняти їх на ніч;

мати про запас окуляри на випадок хвороби, алергії або сухості очей.

Мінуси окулярів, що завдають дискомфорту:

запотівають – взимку, осінній, весняний період, коли ще прохолодно, при зміні температур;

тиснуть на перенісся, металічна оправа холодить взимку;

лінзи дають відблиск на сонці;

у сонячний сезон треба купляти окуляри з фотохромними лінзами для захисту очей від ультрафіолету;

розповсюджена ситуація, коли люди, особливо похилого віку, шукають, куди поклали окуляри;

необхідно доглядати за скельцями.

Офтальмологічні проблеми, за яких лазер – найкращий вибір

Є люди, які не можуть носити окуляри через астигматизм або високий ступінь короткозорості, але не хочуть користуватися лінзами. Або ж позбавлені такої можливості через сухість чи дуже чутливі очі. У цьому разі лазерна корекція зору розв’яже проблему: прибере астигматизм і короткозорість і позбавить від необхідності носити окуляри чи лінзи.

Юлія Лейченко "Лазерна корекція зору – це передусім зручність, бо ви бачитимете власними очима на різні дистанції без будь-яких засобів. До того ж контрастність зображення буде високою, картинка яскравою, а боковий зір нічого не обмежуватиме."

Персоналізований підхід

Є така патологія, як анізометропія, коли людина має проблеми з гостротою зору тільки на одному оці. Носити м’яку контактну лінзу через сухість, дискомфорт або чутливе око вона не може чи не хоче, бо страждає від відчуття запалення. Тож змушена вдягати окуляри. А завдяки лазерній корекції того самого проблемного ока людина матиме високий зір обох очей.

Так само некомфортно носити окуляри тим, в кого на одному оці високий ступінь астигматизму, на іншому – слабкий. А ще чимало далекозорих терпіти не можуть окуляри…

Отже, лазерна корекція дає персоналізований підхід – під кожного пацієнта підбирається своя методика. Тим паче зараз є новітні технології, зокрема фемтолазер, завдяки якому можна отримати якісний зір навіть у сутінках. Це буде великою перевагою для людей з астигматизмом, високим, середнім або слабким ступенем короткозорості, адже вони зможуть комфортно пересуватися у вечірній час і вести вільний спосіб життя.

В клініках обирають метод залежно від потреб ока, потреб пацієнта, виду його діяльності. Наприклад, технологія 5D Aberration Free покращує якість зору на всі відстані, дає високу контрастність і запобігає такому ускладненню, як галоефект, коли у вечірній час з’являється відчуття розсіювання світла. В результаті пацієнт дивиться на світ з комфортом і перестає залежати від окулярів чи контактних лінз.