Зір може погіршитися різко або в досить короткі терміни – за кілька тижнів, місяців чи рік. За яких захворювань це відбувається, хто у групі ризику та що робити, 24 Каналу розповіла кандидатка медичних наук, лікарка вищої категорії, офтальмохірургиня клініки "Ексімер" Інна Русєва.

Також на тему Небезпечна краса: як косметика може нашкодити вашим очам

Дитячі проблеми з зором

Залежно від віку, стану організму й хвороб в анамнезі причини швидкого зниження зору можуть бути різні.

Наприклад, у період активного росту дитини, за наявності спадкової схильності до надмірного росту ока, може виникнути міопія (короткозорость). За пів року – рік це призводить до погіршення зору на далеку відстань.

Інна Русєва "Ось чому з 6 до 18 років так важливо щороку проходити профілактичні обстеження в офтальмолога. Якщо вчасно вжити заходів і на канікулах провести апаратне лікування, почати користуватися ортокератологічними (жорсткими нічними) лінзами, є змога призупинити або й стабілізувати короткозорість."

Зниження зору у дорослих

У молоді й дорослих можна назвати три основні чинники різкого зниження зору:

увеїт;

відшарування сітківки;

розсіяний склероз.

Увеїт дає досить швидке зниження зору. Запалення ока характеризується відчуттям піску, болем, чутливістю до світла, почервонінням, сльозотечею, картинка сприймається наче в тумані. Ігнорування цих симптомів або самолікування, наприклад протизапальними краплями, призводить до серйозних проблем: розвитку катаракти (помутніння кришталика), глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску), відшарування сітківки та зрештою – до втрати зору.

Зазвичай увеїт є автоімунною хворобою, зумовленою спадковістю. Запустити її розвиток може фактори, що викликають погіршення імунітету. Тож за появи симптомів експертка радить звернутися до офтальмолога для ретельного обстеження й адекватного лікування.

Неврит зорового нерва, що проявляється нечіткістю зображення та швидким зниженням гостроти зору (буквально за тиждень, а буває, що й за години!), може розвинутись внаслідок розсіяного склерозу.

Для постановки діагнозу лікар зробить тести, може спрямувати на МРТ або до невролога. Вчасний візит і лікування на ранній стадії врятує та подовжить ваше життя.

У разі відшарування сітківки зір або раптово падає, або значно погіршується. Людина скаржиться на темну полуду в очах, чорні мушки, яскраві спалахи, викривлення зображення. За таких проявів треба негайно звернутися до офтальмолога!

Інна Русєва "Запобігти відшаруванню сітківки можна за допомогою лазерної коагуляції сітківки. Тож якщо вчасно "запаяти" надрив сітківки лазером, відновлення буде досить швидким. А от зволікання у кілька тижнів вже вимагає операції – вітректомії, після якої реабілітація триватиме щонайменше два місяці."

Зниження зору у літніх людей

Для людей старшого віку можна назвати три головні причини швидкого зниження зору:

різке підвищення внутрішньоочного тиску при гострому нападі глаукоми. В цьому разі сильно болить око і є великий ризик втратити зір;

тромбоз центральної вени сітківки;

діабетична ретинопатія.

Зазначені стани потребують невідкладного медичного втручання.

На небезпеку інсульту сітківки наражаються люди літнього віку (від 60 років), хворі на діабет, гіпертоніки й курці, бо мають слабкі або уражені судини. Тож важливо контролювати свій артеріальний тиск, рівень цукру, відвідувати ретинолога для діагностики й лікування судин.

Схильність до гострого нападу глаукоми спадкове. Крім того, мають бути обережними люди, старші 50 років, і далекозорі (3 – 5 діоптрій). В усьому винне коротке око, усередині якого замало простору. З віком кришталик росте й перекриває шляхи відтоку рідини. Через це внутрішньоочний тиск значно підвищується. Зазвичай гострий напад глаукоми трапляється на широку зіницю – вночі чи рано-вранці.

Інна Русєва "Для зниження тиску проводяться неінвазивні процедури лазером або хірургічне втручання. Вчасна допомога фахівця дає змогу повернути зір чи зберегти його на функціональному рівні."

Діабетична ретинопатія небезпечна тим, що на початкових стадіях вона себе жодним чином не проявляє. Якщо людина не знає, що в неї діабет, не контролює рівень цукру, то зрештою може втратити й зір. Адже за цього захворювання страждають судини й капіляри, що живлять сітківку ока. Хронічне порушення кровообігу й тромби можуть спричинити відшарування сітківки. А чим це загрожує, ми вже знаємо – ризиком втратити зір.

Робіть профілактичні огляди в офтальмолога, контролюйте стан здоров’я, зокрема судин, чергуйте зорове навантаження й відпочинок, а також позбавляйтеся від шкідливих звичок і стресу.