Зрение может ухудшиться резко или в достаточно короткие сроки – за несколько недель, месяцев или год. При каких заболеваниях это происходит, кто в группе риска и что делать, 24 Каналу рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, офтальмохирург клиники "Эксимер" Инна Русева.

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Детские проблемы со зрением

В зависимости от возраста, состояния организма и болезней в анамнезе причины быстрого снижения зрения могут быть разные.

Например, в период активного роста ребенка, при наличии наследственной предрасположенности к чрезмерному росту глаза, может возникнуть миопия (близорукость). За полгода – год это приводит к ухудшению зрения на дальнее расстояние.

Инна Русева "Вот почему с 6 до 18 лет так важно каждый год проходить профилактические обследования у офтальмолога. Если вовремя принять меры и на каникулах провести аппаратное лечение, начать пользоваться ортокератологическими (жесткими ночными) линзами, есть возможность приостановить или стабилизировать близорукость."

Снижение зрения у взрослых

У молодежи и взрослых можно назвать три основных фактора резкого снижения зрения:

увеит;

отслоение сетчатки;

рассеянный склероз.

Увеит дает достаточно быстрое снижение зрения. Воспаление глаза характеризуется ощущением песка, болью, чувствительностью к свету, покраснением, слезотечением, картинка воспринимается как в тумане. Игнорирование этих симптомов или самолечение, например противовоспалительными каплями, приводит к серьезным проблемам: развитию катаракты (помутнение хрусталика), глаукомы (повышение внутриглазного давления), отслоение сетчатки и в конце концов – к потере зрения.

Обычно увеит является аутоиммунной болезнью, обусловленной наследственностью. Запустить ее развитие могут факторы, вызывающие ухудшение иммунитета. Поэтому при появлении симптомов эксперт советует обратиться к офтальмологу для тщательного обследования и адекватного лечения.

Неврит зрительного нерва, что проявляется нечеткостью изображения и быстрым снижением остроты зрения (буквально за неделю, а бывает, что и за часы!), может развиться вследствие рассеянного склероза.

Для постановки диагноза врач сделает тесты, может направить на МРТ или к неврологу. Своевременный визит и лечение на ранней стадии спасет и продлит вашу жизнь.

В случае отслоения сетчатки зрение или внезапно падает, или значительно ухудшается. Человек жалуется на темную пелену в глазах, черные мушки, яркие вспышки, искривление изображения. При таких проявлениях надо немедленно обратиться к офтальмологу!

Инна Русева "Предотвратить отслоение сетчатки можно с помощью лазерной коагуляции сетчатки. Поэтому если вовремя "запаять" надрыв сетчатки лазером, восстановление будет достаточно быстрым. А вот промедление в несколько недель уже требует операции – витрэктомии, после которой реабилитация продлится не менее двух месяцев."

Снижение зрения у пожилых людей

Для людей старшего возраста можно назвать три главные причины быстрого снижения зрения:

резкое повышение внутриглазного давления при остром приступе глаукомы. В этом случае сильно болит глаз и есть большой риск потерять зрение;

тромбоз центральной вены сетчатки;

диабетическая ретинопатия.

Указанные состояния требуют неотложного медицинского вмешательства.

На опасность инсульта сетчатки подвергаются люди пожилого возраста (от 60 лет), больные диабетом, гипертоники и курильщики, потому что имеют слабые или пораженные сосуды. Поэтому важно контролировать свое артериальное давление, уровень сахара, посещать ретинолога для диагностики и лечения сосудов.

Склонность к острому приступу глаукомы наследственное. Кроме того, должны быть осторожными люди, старше 50 лет, и дальнозоркие (3 – 5 диоптрий). Во всем виноват короткий глаз, внутри которого мало пространства. С возрастом хрусталик растет и перекрывает пути оттока жидкости. Из-за этого внутриглазное давление значительно повышается. Обычно острый приступ глаукомы случается на широкий зрачок – ночью или рано утром.

Инна Русева "Для снижения давления проводятся неинвазивные процедуры лазером или хирургическое вмешательство. Своевременная помощь специалиста позволяет вернуть зрение или сохранить его на функциональном уровне."

Диабетическая ретинопатия опасна тем, что на начальных стадиях она себя никак не проявляет. Если человек не знает, что у него диабет, не контролирует уровень сахара, то в конце концов может потерять и зрение. Ведь при этом заболевании страдают сосуды и капилляры, питающие сетчатку глаза. Хроническое нарушение кровообращения и тромбы могут вызвать отслоение сетчатки. А чем это грозит, мы уже знаем – риском потерять зрение.

Делайте профилактические осмотры у офтальмолога, контролируйте состояние здоровья, в частности сосудов, чередуйте зрительную нагрузку и отдых, а также избавляйтесь от вредных привычек и стресса.