На що треба зважати та що враховувати, коли робите макіяж чи купуєте декоративну косметику? Про небажані ефекти для очей 24 Каналу розповіла лікарка вищої категорії, офтальмолог київського центру "Ексімер" Олена Гужва.

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Нюанси делікатної зони очей

Ми щодня використовуємо доглядову та декоративну косметику. Причому не один, а кілька засобів одночасно. То чи можуть вони зашкодити? Звісно. Адже шкіра на повіках та в зоні навколо очей порівняно з іншими ділянками дуже тонка. Її товщина становить лише 0,5 мм, тоді як загальна – 2-4 мм. До того ж там мало сальних залоз, які потрібні для захисту шкіри.

Олена Гужва "Не забувайте й про те, що це найрухливіша ділянка. Згадайте скільки разів на день ми кліпаємо очима, прижмурюємося, сміємося. Тож така делікатна зона зазнає найбільшого впливу косметики."

Найпоширеніші негативні наслідки від використання косметики

Туш, олівці, лайнери, тіні, глітери, хайлайтери, засоби демакіяжу та догляду для шкіри – все це впливає не тільки на шкіру, а й на стан очей.

Так, косметика може спричиняти:

подразнення;

висипання;

свербіж;

сухість шкіри;

набряк повік;

запальні процеси в очах, що ускладнюються гнійними виділеннями, як-от кон'юнктивіт, кератит;

порушення слізної плівки з подальшим розвитком синдрому сухого ока.

Погодьтеся, лікувати слизову оболонку чи рогівку ока через прагнення до краси – не дуже приємна перспектива. Тож важливо раціонально обирати косметику, зважати на певні ризики й обов’язково читати, що написано на упаковці, особливо уважно – інгредієнти, термін придатності та позначки про гіпоалергенність продукту.

Небезпечні складники

Все, що ми наносимо на шкіру, так чи інакше діє на неї. Експертка виокремила складники, що найчастіше подразнюють очі.

Отже, зверніть увагу на такі косметичні інгредієнти:

парабени, метилпарабени, пропілпарабени (консерванти);

тваринний віск (ланолін);

емульгатори;

синтетичні барвники;

хімічні ультрафіолетові фільтри;

ефірні олії та мінеральні оливи;

сульфати натрію.

Інші небезпеки

Залежно від форми та консистенції засобу є різні ризики прояву небажаних ефектів. Шкоди можуть завдати і способи нанесення макіяжу.

Тож враховуйте такі небезпечні нюанси:

мікрочасточки, що осипаються з туші чи сухих тіней, подразнюють слизову оболонку ока; рідкі тіні, які містять спирт, також провокують подразнення, тому око намагається себе захистити й реагує сльозотечею; кремовий варіант тіней нерекомендований для тих, хто носить м'які контактні лінзи, адже жирна основа може забруднювати їхню поверхню; глітери можуть пошкоджувати рогівку, особливо якщо ці блискучі частинки потрапляють під контактну лінзу; малювання олівцями чи підводками на внутрішній поверхні повіки, буває, призводить до травмування кон'юнктиви чи рогівки. Щоб цього запобігти рекомендовано обирати олівці з м'яким жирним грифелем; у товщі повік розташовані мейбомієві залози, які беруть участь у формуванні слізної плівки, а саме – її ліпідного шару. Коли цих ліпідів (жирів) замало, слізна плівка стає рідкою й швидко випаровується, що призводить до синдрому сухого ока. Тож якщо фарбувати олівцем за лінією росту вій, ці протоки травмуються та забруднюються.

Олена Гужва "Ось чому так важливо завжди змивати макіяж увечері або якщо виникло подразнення. Проте треба мати на увазі, що навіть засоби для зняття макіяжу (агресивні чи жирні формули) можуть впливати на стан очей та шкіру навколо них."

Правила безпеки від офтальмолога

Щоб уникати певних ускладнень та побічних ефектів від косметики, потрібно дотримуватися кількох простих правил:

Обов’язково й ретельно видаляйте мейкап перед сном. Це особливо стосується юних любительок макіяжу, які ще не призвичаїлися правильно доглядати за шкірою. Вчасно замінюйте косметичні засоби згідно зі строком придатності. Адже продукти, термін використання яких минув, можуть бути джерелом інфекції. Використовуйте гіпоалергенні засоби, які призначені для чутливих очей і не містять адаптивних хімічних речовин. Якщо носите м'які контактні лінзи, виконуйте такий алгоритм дій: спочатку вдягніть лінзи, а потім наносьте макіяж, коли змиваєте косметику, робіть навпаки. У разі подразнення або алергічної реакції негайно припиніть використання продукту й замініть його на інший. Завжди користуйтеся індивідуальними косметичними засобами. Пам’ятайте про зволоження шкіри навколо очей. Але застосовуйте спеціальні засоби, що містять додаткові компоненти, які живлять тонку шкіру, регулюють обмінні процеси та активізують захисні функції.

Та головне – у випадку подразнення, почервоніння, запальних процесів у ділянці очей – вчасно звертайтеся до офтальмолога. Саме цей фахівець зробить повноцінне дослідження й призначить ефективне лікування. Будьте красивими та здоровими!