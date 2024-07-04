Методика зниження ваги з використанням препаратів для діабетиків, що містять семаглутид, стає дедалі популярнішою. Препарати під торговими найменуваннями "Оземпік" та "Вегові" стали надзвичайно популярними.

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Для чого використовують препарати з семаглутидом

Лікарі часто призначають ці ін'єкції тим, хто прагне зменшити вагу. Передбачається, що при дотриманні рекомендацій та регулярному медичному контролі лікування є безпечним.

Семаглутид, який посилює відповідь організму на гормон GLP-1, був розроблений для лікування діабету 2 типу та схвалений у 2016 році під назвою "Оземпік". Клінічні випробування показали, що він ефективний не тільки проти діабету, але й у боротьбі із серцевими захворюваннями, зниженні ризику колоректального раку та придушенні апетиту, що призводить до втрати ваги. У 2021 році було схвалено випуск "Вегові" для лікування ожиріння.

Попри високу вартість використання препаратів на основі семаглутиду зростає. У США ціни на них встановлені з націнкою 1300%, що викликало реакцію президента Джо Байдена і сенатора Берні Сандерса, які закликали до зниження цін.

Однак семаглутид має побічні реакції. Раніше були виявлені ризики розвитку панкреатиту, кишкової непрохідності та гастропарезу. Можливі ускладнення з боку очей, якщо вони підтвердяться стануть ще одним небажаним ефектом.

Нове дослідження семаглутиду

Фахівці з Массачусетської клініки зору та слуху та Гарвардської медичної школи (США) виявили збільшений ризик сліпоти у пацієнтів, які приймають семаглутид.

Влітку 2023 року доктор Джозеф Реццо та його колеги-офтальмологи виявили тривожний патерн: за короткий період часу троє пацієнтів зіткнулися з погіршенням зору, викликаним рідкісним захворюванням "передня ішемічна невропатія зорового нерва" (NAION). Усі вони використовували семаглутид.

Автори дослідження проаналізували медичні записи клініки у Массачусетсі, щоб виявити зв'язок з препаратом. Вони вивчили понад 17 тисяч випадків за останні шість років, розділивши пацієнтів на групи з діабетом та надмірною вагою та порівнявши тих, хто приймав семаглутид, з тими, хто лікувався інакше. У кожній групі було розраховано частоту розвитку NAION.

Втрата зору через семаглутид

Виявилося, що у пацієнтів з діабетом, які приймають семаглутид, ризик розвитку NAION збільшується вчетверо, у тих, хто худне за його допомогою, ризик зростає більш ніж у 7 разів. Дослідники наголосили, що NAION є досить рідкісним захворюванням, але це друга за поширеністю причина втрати зору після глаукоми.

Передбачається, що причиною є порушення кровопостачання зорового нерва, що призводить до незворотної сліпоти. Стан може прогресувати без больових відчуттів, що ускладнює своєчасне виявлення та лікування.