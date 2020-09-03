Сполучені Штати покинуть Всесвітню організацію охорони здоров'я в липні 2021 року. У планах США — відкликати своїх представників зі штаб-квартири та інших офісів організації.

Про це повідомив державний секретар США Майк Помпео в Twitter.

Читайте також США не розроблятимуть вакцину від COVID-19 спільно з ВООЗ

Сьогодні Адміністрація Дональда Трампа продовжує просуватися вперед з виходом США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. ВООЗ не змогла терміново провести необхідні реформи, починаючи з демонстрації своєї незалежності від Комуністичної партії Китаю,

— написав він.

Крім того, США визначать альтернативних партнерів-виконавців та нададуть їм цільове фінансування для захисту здоров'я і безпеки американців і порятунку життів у всьому світі.

Що відомо про конфлікт США і ВООЗ

Варто прочитати Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії

Раніше Дональд Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

Він заявив, що ВООЗ не виконала свого основного призначення, проваливши роботу з інформування інших країн про небезпеку коронавірусу.

А днями у США повідомили, що не розроблятимуть спільно з ВООЗ вакцину проти COVID-19, а працюватимуть над нею самостійно.