США не розроблятимуть вакцину від COVID-19 спільно з ВООЗ: відома причина
Сполучені Штати Америки не прийматимуть участь у міжнародній розробці вакцини від COVID-19. Таке рішення аргументують тим, що країна втратила довіру до Всесвітньої організації охорони здоров'я.
У США планують зосередитися на власних розробках вакцини від коронавірусу. Про це заявив речник Білого дому Джадд Дір, повідомляє CNN.
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Ми не будемо обмежені багатосторонніми організаціями, що перебувають під впливом корумпованої Всесвітньої організації охорони здоров'я та Китаю,
– наголосив Дір.
За словами посадовця, президент США Дональд Трамп не пошкодує грошей для того, щоб будь-яка нова вакцина була ефективною та безпечною. Дір наголосив, що під керівництвом Трампа робота над вакциною від коронавірусу просуватиметься набагато швидше. Її не стримуватимуть численні бюрократичні процедури.
У США на випробуваннях 3 фази наразі перебувають дві вакцини від COVID-19: від Moderna та BioNTech.
Що відомо про конфлікт Трампа та ВООЗ
- У квітні 2020 року після спалаху пандемії коронавірусу Трамп заявив, що США тимчасово припиняють фінансувати ВООЗ.
- 7 липня 2020 року Трамп офіційно заявив, що США виходять з ВООЗ. На думку президента, організація не впоралася зі своїми основними обов'язками, а її керівництво продемонструвало власну некомпетентність.