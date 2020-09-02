Сполучені Штати Америки не прийматимуть участь у міжнародній розробці вакцини від COVID-19. Таке рішення аргументують тим, що країна втратила довіру до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У США планують зосередитися на власних розробках вакцини від коронавірусу. Про це заявив речник Білого дому Джадд Дір, повідомляє CNN.

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Ми не будемо обмежені багатосторонніми організаціями, що перебувають під впливом корумпованої Всесвітньої організації охорони здоров'я та Китаю,

– наголосив Дір.

За словами посадовця, президент США Дональд Трамп не пошкодує грошей для того, щоб будь-яка нова вакцина була ефективною та безпечною. Дір наголосив, що під керівництвом Трампа робота над вакциною від коронавірусу просуватиметься набагато швидше. Її не стримуватимуть численні бюрократичні процедури.

У США на випробуваннях 3 фази наразі перебувають дві вакцини від COVID-19: від Moderna та BioNTech.

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