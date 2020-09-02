США не будут разрабатывать вакцину от COVID-19 совместно с ВОЗ: известна причина
Соединенные Штаты Америки не будут принимать участие в международной разработке вакцины от COVID-19. Такое решение аргументируют тем, что страна потеряла доверие к Всемирной организации здравоохранения.
В США планируют сосредоточиться на собственных разработках вакцины от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир, сообщает CNN.
Обратите внимание Второй волны пандемии COVID-19 можно избежать, – ВОЗ
Мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая,
– отметил Дир.
По словам чиновника, президент США Дональд Трамп не пожалеет денег для того, чтобы любая новая вакцина была эффективной и безопасной. Дир отметил, что под руководством Трампа работа над вакциной от коронавируса продвигаться гораздо быстрее. Ее не будут сдерживать многочисленные бюрократические процедуры.
В США на испытаниях 3 фазы сейчас находятся две вакцины от COVID-19 от Moderna и BioNTech.
Что известно о конфликте Трампа и ВОЗ
- В апреле 2020 года после вспышки пандемии коронавируса Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать ВОЗ.
- 7 июля 2020 года Трамп официально заявил, что США выходят из ВОЗ. По мнению президента, организация не справилась со своими основными обязанностями, а ее руководство продемонстрировало свою некомпетентность.