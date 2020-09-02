Соединенные Штаты Америки не будут принимать участие в международной разработке вакцины от COVID-19. Такое решение аргументируют тем, что страна потеряла доверие к Всемирной организации здравоохранения.

В США планируют сосредоточиться на собственных разработках вакцины от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир, сообщает CNN.

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Мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая,

– отметил Дир.

По словам чиновника, президент США Дональд Трамп не пожалеет денег для того, чтобы любая новая вакцина была эффективной и безопасной. Дир отметил, что под руководством Трампа работа над вакциной от коронавируса продвигаться гораздо быстрее. Ее не будут сдерживать многочисленные бюрократические процедуры.

В США на испытаниях 3 фазы сейчас находятся две вакцины от COVID-19 от Moderna и BioNTech.

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