Официально: США выйдут из ВОЗ в 2021 году
Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года. В планах США — отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации.
Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.
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Сегодня Администрация Дональда Трампа продолжает продвигаться вперед с выходом США из Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ не смогла срочно провести необходимые реформы, начиная с демонстрации своей независимости от Коммунистической партии Китая,
— написал он.
Кроме того, США определят альтернативных партнеров-исполнителей и предоставят им целевое финансирование для защиты здоровья и безопасности американцев и спасения жизней во всем мире.
Что известно о конфликте США и ВОЗ
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Ранее Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал передать другим международным организациям.
Он заявил, что ВОЗ не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.
А на днях в США сообщили, что не будут разрабатывать совместно с ВОЗ вакцину против COVID-19, а будут работать над ней самостоятельно.