Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года. В планах США — отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации.

Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

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Сегодня Администрация Дональда Трампа продолжает продвигаться вперед с выходом США из Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ не смогла срочно провести необходимые реформы, начиная с демонстрации своей независимости от Коммунистической партии Китая,

— написал он.

Кроме того, США определят альтернативных партнеров-исполнителей и предоставят им целевое финансирование для защиты здоровья и безопасности американцев и спасения жизней во всем мире.

Что известно о конфликте США и ВОЗ

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Ранее Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал передать другим международным организациям.

Он заявил, что ВОЗ не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.

А на днях в США сообщили, что не будут разрабатывать совместно с ВОЗ вакцину против COVID-19, а будут работать над ней самостоятельно.