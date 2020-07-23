Вчені заявили, що ефективним способом лікування хвороби Альцгеймера є окситоцин. Дослідники переконані, що цей гормон може стати потенційним новим терапевтичним варіантом для лікування когнітивних розладів.

Вчені застосували гормон окситоцин у лікуванні Альцгеймера

Окситоцин називають гормоном любові, саме він, за версією вчених, здатний зменшити накопичення в організмі білка амілоїду β (Aβ). Цей білок викликає розпад нейронів. Дослідження опублікував журнал EurekAlert.

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Хвороба Альцгеймера – що це? Це нейродегенеративне захворювання, при якому нервові клітини головного мозку і зв'язки між ними дегенерують. Такі порушення є причиною втрати пам'яті та інтелектуальних проблем. Можуть погіршуватися рухові навички та спілкування.

Однією з основних причин хвороби Альцгеймера є накопичення білка, званого амілоїдом β (Aβ), в кластерах навколо нейронів в мозку, що перешкоджає їх активності і викликає їх дегенерацію.

Дослідження на тваринах показали, що збільшення агрегації Aβ в гіпокампі – головному центрі навчання і пам'яті мозку – викликає зниження потенціалу передачі нейронів в ній.

Роль окситоцину в процесі розвитку Альцгеймера

Група вчених з Японії вивчила окситоцин, гормон, який відомий своєю роллю в жіночій репродуктивній системі.

Виявилось, що окситоцин бере участь в регуляції показників навчання і пам'яті, але досі жодне з попередніх досліджень не розглядало вплив окситоцину на Aβ-індуковані когнітивні порушення,

— зазначив професор Сайто.

Суть дослідження

Професор Сайто і його команда спочатку працювали зі зрізами мишачого гіпокампа Aβ, щоб підтвердити, що Aβ викликає зниження сигнальних здібностей нейронів. Однак після ін'єкцій окситоцину сигнальні здатності збільшилися, що дозволяє припустити, що окситоцин може повернути назад порушення синаптичної пластичності.

Так, вчені зробили висновок, що окситоцин здатний полегшувати певні клітинні хімічні активності, які важливі для формування пам'яті.

Це перше дослідження, яке показало, що окситоцин може усувати викликані бета-амілоїдні порушення в гіпокампі мишей,

– додали вчені.