Ученые заявили, что эффективным способом лечения болезни Альцгеймера является окситоцин. Исследователи убеждены, что этот гормон может стать потенциальным новым терапевтическим вариантом для лечения когнитивных расстройств.

Ученые применили гормон окситоцин в лечении Альцгеймера

Окситоцин называют гормоном любви, именно он, по версии ученых, способен уменьшить накопление в организме белка амилоида β (Aβ). Этот белок вызывает распад нейронов. Исследование опубликовал журнал EurekAlert.

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Болезнь Альцгеймера – что это? Это нейродегенеративное заболевание, при котором нервные клетки головного мозга и связки между ними дегенерируют. Такие нарушения являются причиной потери памяти и интеллектуальных проблем. Могут ухудшаться двигательные навыки и общение.

Одной из основных причин болезни Альцгеймера является накопление белка, называемого амилоидом β (Aβ), в кластерах вокруг нейронов в мозге, что препятствует их активности и вызывает их дегенерацию.

Исследования на животных показали, что увеличение агрегации Aβ в гиппокампе – главном центре обучения и памяти мозга – вызывает снижение потенциала передачи нейронов в нем.

Роль окситоцина в процессе развития Альцгеймера

Группа ученых из Японии изучила окситоцин, гормон, известный своей ролью в женской репродуктивной системе.

Оказалось, что окситоцин участвует в регуляции показателей обучения и памяти, но до сих пор ни одно из предыдущих исследований не рассматривало влияние окситоцина на Aβ-индуцированные когнитивные нарушения,

— отметил профессор Сайто.

Суть исследования

Профессор Сайто и его команда сначала работали со срезами мышиного гиппокампа Aβ, чтобы подтвердить, что Aβ вызывает снижение сигнальных способностей нейронов. Однако после инъекций окситоцина сигнальные способности увеличились, что позволяет предположить, что окситоцин может вернуть назад нарушение синаптической пластичности.

Так, ученые сделали вывод, что окситоцин способен облегчать определенные клеточные химические активности, которые важны для формирования памяти.

Это первое исследование, которое показало, что окситоцин может устранять вызванные бета-амилоидные нарушения в гиппокампе мышей,

– добавили ученые.