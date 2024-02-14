Вчені з Університету Ворика та Університету Фудань у Шанхаї представили нові результати, які можуть змінити уявлення про діагностику деменції.

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Суть методу

Дослідники виявили білкові "біомаркери", що здатні буквально передбачати розвиток деменції ще до її початку.

У ході дослідження вони проаналізували базу даних зі зразками крові 52 645 здорових людей, зібраними з 2006 по 2010 рік. Зразки заморозили і проаналізували через 10 – 15 років, за цей час у 1417 учасників виявили деменцію.

Далі дослідники проаналізували 1463 білків у крові пацієнтів і виділили 11 з них, які спільно утворили білкову панель, здатну з високою точністю передбачати майбутній розвиток деменції. Зауважують, що вчені виключили стандартні фактори ризику як от вік, стать і рівень освіти.

Зауважте. Точність машинного моделювання прогнозування становила понад 90%.

Чому це важливо

Рання діагностика деменції має глобальне значення враховуючи поширеність захворювання у всьому світі. А виявиши захворювання ще до його "розквіту", може забезпечити лікування на ранніх стадіях захворювання, що забезпечить уповільнення його прогресування.

Професор Цзяньфен Фен з Університету Ворика сподівається, що ученим вдасться розробити ліки, які будуть здатні взаємодіяти з білками, які власне виявили під час цього дослідження.

Наголошують, що досягти цих результатів вдалось застосовуючи штучний інтелект в комбінації з аналізом білків. І на думку вчених, це відкриває нові перспективи для точної медицини.

Ці дані є важливим кроком у контексті прогнозування деменції та може допомогти у створенні більш доступних і неінвазивних методів скринінгу населення.