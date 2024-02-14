Ученые из Университета Ворикаи Университета Фудань в Шанхае представили новые результаты, которые могут изменить представление о диагностике деменции.

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Суть метода

Исследователи обнаружили белковые "биомаркеры", способные буквально предсказывать развитие деменции еще до ее начала.

В ходе исследования они проанализировали базу данных с образцами крови 52 645 здоровых людей, собранными с 2006 по 2010 год. Образцы заморозили и проанализировали через 10 – 15 лет, за это время у 1417 участников обнаружили деменцию.

Далее исследователи проанализировали 1463 белков в крови пациентов и выделили 11 из них, которые совместно образовали белковую панель, способную с высокой точностью предсказывать будущее развитие деменции. Замечают, что ученые исключили стандартные факторы риска такие как возраст, пол и уровень образования.

Заметьте. Точность машинного моделирования прогнозирования составила более 90%.

Почему это важно

Ранняя диагностика деменции имеет глобальное значение учитывая распространенность заболевания во всем мире. А обнаружив заболевание еще до его "расцвета", может обеспечить лечение на ранних стадиях заболевания, что обеспечит замедление его прогрессирования.

Профессор Цзяньфен Фен из Университета Ворика надеется, что ученым удастся разработать лекарства, которые будут способны взаимодействовать с белками, которые собственно обнаружили во время этого исследования.

Отмечают, что достичь этих результатов удалось применяя искусственный интеллект в комбинации с анализом белков. И по мнению ученых, это открывает новые перспективы для точной медицины.

Эти данные являются важным шагом в контексте прогнозирования деменции и может помочь в создании более доступных и неинвазивных методов скрининга населения.