Потенциал Виагры в лечении деменции

С разработкой моноклональных антител, целевым действием которых являются β-амилоидные бляшки, в последнее время наблюдается значительный прогресс в лечении болезни Альцгеймера. Несмотря на это, важность поиска эффективных методов предотвращения этого заболевания, по-прежнему, остается актуальной.

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Некоторые ученые предполагают, что ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа, к которым относится, например, силденафил (известный под торговым названием "Виагра"), могут выполнять такую роль. Силденафил способствует повышению концентрации циклического гуанозинмонофосфата, уровень которого в мозге людей с болезнью Альцгеймера снижен.

Новое исследование болезни Альцгеймера

На основании этих данных было проведено несколько исследований на моделях животных с использованием ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа, которые показали потенциальные нейропротекторные свойства этих препаратов. Однако такие эффекты у людей оставались практически не подтвержденными.

Рут Брауэр и ее коллеги из Университетского колледжа Лондона провели исследование на основе данных медицинской системы IQ VIA и базы данных Сети улучшения здоровья (THIN). В исследование было включено 269 725 мужчин среднего возраста, при этом период наблюдения составил 5.1 года.

Виагра снижает риск деменции

В течение наблюдения за пациентами у 1119 человек был впервые диагностирован диагноз болезни Альцгеймера. Исследователи обнаружили, что прием ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа сопровождался снижением риска этого заболевания на 18% по сравнению с теми, кто препарат не применял.

Кроме этого, при суммировании общего количества выписанных рецептов на препараты, исследуемых в статье, было обнаружено, что относительный риск развития болезни Альцгеймера у пациентов с 21 – 50 рецептами составлял 0,56, а у пациентов с более чем 50 рецептами - 0,65. Снижение риска было связано с меньшим количеством рецептов.

На основании данных когортного исследования можно предположить, что использование ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа может быть связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера. Однако для подтверждения этих выводов потребуются рандомизированные контролируемые исследования.