Работа базируется на данных из проекта Rush Memory and Aging Project. Это долгосрочное клиническое и патологическое исследование, проведено Медицинским центром Университета Раш. В нем специалисты наблюдали за образом жизни и когнитивными функциями людей с 1997 по 2022 год, а после смерти каждого из них проводили исследования мозга.

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Новое исследование деменции

Известно, что здоровое питание, физические упражнения, отказ от курения и злоупотребления алкоголем коррелируют с меньшим уровнем деменции. Чтобы понять, что при этом происходит в мозге, команда неврологов, патологоанатомов и других специалистов из университета изучила данные аутопсий 586 умерших пожилых людей (415 женщин и 171 мужчины). Средний возраст умерших составлял около 91 года.

Исследователи также проанализировали результаты комплекса когнитивных тестов, которые участники прошли при жизни, и информацию об их образе жизни. Для оценки образа жизни исследователи использовали шкалу от нуля до пяти, где высокие показатели свидетельствовали о здоровых привычках.

Здоровый образ жизни улучшает умственные способности

Сравнение этих данных предсказуемо показало: чем здоровее был образ жизни у людей, тем больше шанс сохранить когнитивные функции в конце жизни. Каждый дополнительный балл за здоровый образ жизни ассоциировался с более высокими оценками в когнитивных тестах.

Однако, эта связь очень слабо коррелировала с изменениями в мозге, обнаруженными во время вскрытия. При анализе результатов аутопсий исследователи сфокусировались на типичных для деменции нейрологических признаках: наличии в мозге амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, а также изменений в сосудистой системе, возникающих при микроинсульте или инсульте.

Оказалось, что даже если в мозге умершего, который вел здоровый образ жизни, наблюдались указанные признаки, его умственные показатели оставались достаточно высокими. Исследователи заметили, что здоровый образ жизни все же связан с меньшим накоплением амилоидных бляшек в мозге.

Дополнительное когнитивное пространство

Результаты этого исследования подтверждают предположение о том, что здоровый образ жизни помогает создать своего рода "запасное" когнитивное пространство в старческом мозге, которое позволяет ему продолжать нормально функционировать, несмотря на изменения, свидетельствующие о развитии деменции.

Профессор медицины Лирон Синвани, которая не была включена в исследование, но дала комментарий, сравнила этот эффект с трюком, позволяющим немного "обмануть" биологию. По ее словам, если взять двух людей с одинаковым накоплением аномальных белков в мозге, то у того, кто ведет здоровый образ жизни, когнитивные способности сохранятся лучше.