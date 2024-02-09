Потенціал Віагри у лікуванні деменції

З розробкою моноклональних антитіл, цільовою дією яких є β-амілоїдні бляшки, останнім часом спостерігається значний прогрес у лікуванні хвороби Альцгеймера. Попри це, важливість пошуку ефективних методів запобігання цьому захворюванню, як і раніше, залишається актуальним.

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Деякі вчені припускають, що інгібітори фосфодіестерази 5 типу, до яких належить, наприклад, силденафіл (відомий під торговою назвою "Віагра"), можуть виконувати таку роль. Силденафіл сприяє підвищенню концентрації циклічного гуанозинмонофосфату, рівень якого в мозку людей із хворобою Альцгеймера знижений.

Нове дослідження хвороби Альцгеймера

На підставі цих даних було проведено декілька досліджень на моделях тварин з використанням інгібіторів фосфодіестерази 5 типу, які показали потенційні нейропротекторні властивості цих препаратів. Однак такі ефекти у людей залишалися практично не підтвердженими.

Рут Брауер та її колеги з Університетського коледжу Лондона провели дослідження на основі даних медичної системи IQ VIA та бази даних Мережі покращення здоров'я (THIN). У дослідження було включено 269 725 чоловіків середнього віку, при цьому період спостереження склав 5.1 року.

Віагра знижує ризик деменції

Протягом спостереження за пацієнтами у 1119 осіб було вперше діагностовано діагноз хвороби Альцгеймера. Дослідники виявили, що приймання інгібіторів фосфодіестерази 5 типу супроводжувався зниженням ризику цього захворювання на 18% порівняно з тими, хто препарат не застосовував.

Крім цього, при підсумовуванні загальної кількості виписаних рецептів на препарати, що досліджуються у статті, було виявлено, що відносний ризик розвитку хвороби Альцгеймера у пацієнтів із 21 – 50 рецептами становив 0,56, а у пацієнтів із більш ніж 50 рецептами — 0,65. Зниження ризику був пов'язані з меншою кількістю рецептів.

На підставі даних когортного дослідження можна припустити, що використання інгібіторів фосфодіестерази 5-го типу може бути пов'язане зі зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера. Однак для підтвердження цих висновків будуть потрібні рандомізовані контрольовані дослідження.