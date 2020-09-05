Дослідження вчених з Ісландії, яке базується на даних 30 тисяч людей, доводить, що імунітет після перенесеної коронавірусної інфекції зберігається як мінімум впродовж чотирьох місяців. А спостереження британських вчених показали, що антитіла присутні у переважної більшості літніх людей.

Наразі вчені достеменно не знають, як довго в організмі людини зберігається імунітет до SARS-CoV-2 і чи виробляються антитіла від повторного інфікування SARS-CoV-2. Вчені з Ісландії виміряли рівень антитіл в крові у людей, які хворіли COVID-19 і вилікувалися, пише Nature.

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Імунітет зберігається впродовж 4 місяців

Приблизно 90% з групи людей, які видужали, мали антитіла проти вірусу і їх рівні підвищувалися в перші два місяці після хвороби, а потім залишалися на досягнутому рівні протягом усього дослідження (4 місяці).

Ці дані означають, що імунітет не зникає дуже швидко, а зберігається як мінімум протягом декількох місяців.

У старших людей антитіла до COVID-19

Тим часом дослідники з Великобританії вивчали присутність антитіл у літніх людей. Вони спостерігали за пацієнтами старше 80 років в будинках для людей похилого віку та співробітниками організацій.

Виявилося, що у 82% пацієнтів старше 80 років вироблялися захисні антитіла.

У молодших людей нейтралізуючі антитіла були наявні у 90% випадків.

Попри позитивні результати спостережень, автори підкреслюють, що необхідні подальші дослідження, які доводять силу отриманого імунітету від реінфікування.