Исследование ученых из Исландии, которое базируется на данных 30 тысяч человек доказывает, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции сохраняется как минимум в течение четырех месяцев. А наблюдения британских ученых показали, что антитела присутствуют у подавляющего большинства пожилых людей.

Сейчас ученые точно не знают, как долго в организме человека сохраняется иммунитет к SARS-CoV-2 и вырабатываются ли антитела от повторного инфицирования SARS-CoV-2. Ученые из Исландии измерили уровень антител в крови у людей, которые болели COVID-19 и вылечились, пишет Nature.

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Иммунитет сохраняется в течение 4 месяцев

Примерно 90% из группы людей, которые выздоровели, имели антитела против вируса и их уровни повышались в первые два месяца после болезни, а затем оставались на достигнутом уровне в течение всего исследования (4 месяца).

Эти данные означают, что иммунитет не исчезает очень быстро, а сохраняется как минимум в течение нескольких месяцев.

У старших людей антитела к COVID-19

Между тем исследователи из Великобритании изучали присутствие антител у пожилых людей. Они наблюдали за пациентами старше 80 лет в домах престарелых и сотрудниками организаций.

Оказалось, что у 82% пациентов старше 80 лет производились защитные антитела.

В молодых людей нейтрализующие антитела присутствовали в 90% случаев.

Несмотря на положительные результаты наблюдений, авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, которые доказывают силу полученного иммунитета от реинфицирования.