Серцево-судинні захворювання, такі як хвороби серця та інсульт, забирають найбільше життів: лише у 2016 році через них померло 17,9 мільйона людей. Відомо, що помірна фізична активність знижує ризик серцево-судинних захворювань.

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Для підтримки здоров'я медики рекомендують дорослим присвячувати хоча б 150 хвилин на тиждень помірним фізичним тренуванням, при яких підвищується швидкість серцебиття та дихання, але людина все ще здатна вільно розмовляти.

Нове дослідження фізичної активності

Щоб визначити рівень фізичної активності, необхідної для зниження ризику серцево-судинних хвороб та передчасної смерті, дослідники з Кембриджського університету (Великобританія) провели систематичний огляд та метааналіз опублікованих даних.

Вчені розглянули результати, опубліковані в 196 статтях, що охоплюють дані понад 30 мільйонів учасників. З'ясувалося, що дві третини досліджених людей присвячували помірній фізичній активності менше 150 хвилин на тиждень і лише один із десяти займався понад п'ять годин на тиждень.

Скільки часу приділяти фізичній активності

Однак, навіть якщо люди приділяли фізичним вправам лише 75 хвилин на тиждень, тобто вдвічі менше за рекомендовану норму, ризик ранньої смерті через проблеми з серцем знижувався майже на 23%. До того ж це знизило можливість розвитку деяких видів раку на 3 – 26%. Отже, всього 10 – 11 хвилин помірної фізичної активності на день можуть суттєво покращити стан здоров'я.

За підрахунками вчених, якби всі учасники досліджень займалися помірною фізичною активністю не менше 75 хвилин на тиждень, можна було б запобігти приблизно одній з десяти ранніх смертей. Якщо ж збільшити тривалість тренувань до 150 хвилин, вдалося запобігти вже одній із шести ранніх смертей, або близько 16%.