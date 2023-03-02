Сердечно-сосудистые заболевания, такие как болезни сердца и инсульт, уносят больше всего жизней: только в 2016 году из-за них умерло 17,9 миллиона человек. Известно, что умеренная физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Для поддержания здоровья медики рекомендуют взрослым посвящать хотя бы 150 минут в неделю умеренной физической тренировке, при которой повышается скорость сердцебиения и дыхания, но человек все еще способен свободно разговаривать.

Новое исследование физической активности

Чтобы определить уровень физической активности, необходимой для снижения риска сердечно-сосудистых болезней и преждевременной смерти, исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) провели систематический обзор и метаанализ опубликованных данных.

Ученые рассмотрели результаты, опубликованные в 196 статьях, охватывающих данные более 30 миллионов участников. Выяснилось, что две трети исследованных людей посвящали умеренной физической активности менее 150 минут в неделю и только один из десяти занимался более пяти часов в неделю.

Сколько времени уделять физической активности

Однако даже если люди уделяли физическим упражнениям всего 75 минут в неделю, то есть вдвое меньше рекомендованной нормы, риск ранней смерти из-за проблем с сердцем снижался почти на 23%. Вдобавок это снизило возможность развития некоторых видов рака на 3 – 26%. Итак, всего 10 – 11 минут умеренной физической активности в день могут существенно улучшить состояние здоровья.

По подсчетам ученых, если бы все участники исследований занимались умеренной физической активностью не менее 75 минут в неделю, можно было бы предотвратить примерно одну из десяти ранних смертей. Если увеличить продолжительность тренировок до 150 минут, удалось предотвратить уже одну из шести ранних смертей, или около 16%.