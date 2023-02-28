Парадокс ожирения

Отрицательные эффекты ожирения общеизвестны и многократно подтверждены. Его связывают и с повышенным АД, и с диабетом, и с другими состояниями, которые повышают риск преждевременной смерти. В то же время, результаты некоторых исследований указывают на существование так называемого парадокса ожирения.

Также на тему: Когда лучше заниматься спортом, чтобы похудеть

По этим данным, резкий рост риска смерти характерен только для людей с сильным ожирением (как и для людей с выраженным дефицитом массы тела). У людей с небольшим избыточным весом (индекс массы тела 25 – 30) риск смерти от любых причин оказывается даже ниже, чем по нормальной (ИМТ 18,5 – 25), а при умеренном ожирении (ИМТ 30 – 35) – практически таким самим. В результате кривая смертности в зависимости от индекса массы тела имеет U-образную форму.

Пробелы в прошлых исследованиях

Однако новое статистическое исследование, проведенное учеными из Университета штата Колорадо, показало, что никакого феномена нет. Его появление может быть связано с недостатками прошлых работ, а если провести анализ более внимательно, смертность стабильно растет с увеличением ИМТ.

Райан Мастерс и его коллеги заметили, что для оценки ИМТ обычно опираются только на актуальные показатели роста и веса. Такие данные отражают временное состояние человека, тогда как в прошлом он мог длительное время страдать от ожирения или избыточного веса. Это показал новый анализ, охвативший 17 784 жителей США, состояние которых отслеживалось с 1988 по 2015 год в рамках программы NHANES.

Ученые выяснили, что целых 20% людей, массу тела которых на момент окончания программы можно было оценить как нормальную, десятилетиями принадлежали группам с избыточным весом или ожирением. И наоборот, 37% людей с избыточным весом и 60% с ожирением долгое время имели нормальный ИМТ.

Даже умеренный лишний вес вредит

Все эти нюансы вносят искажения в оценки рисков, связанных с избыточным весом и его последствиями для здоровья. И после того, как ученые учли долговременные показатели ИМТ, U-образная кривая превратилась в стабильно растущую прямую. Смертность среди людей с умеренным лишним весом оказалась выше, чем с нормальной, и чем сильнее ожирение, тем значительнее было ее повышение.

По новым данным, с увеличением ИМТ риск смерти повышался существенно от 22 до 91%. Это позволило ученым отметить, что одна из каждых шести смертей в США так или иначе связана с проблемами, вызванными избыточным весом и ожирением.