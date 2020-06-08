У Новій Зеландії не залишилося активних випадків COVID-19. З 9 червня у країні скасують усі карантинні обмеження. Діятиме лише прикордонний контроль.

Карантин скасовують

Усі люди у Новій Зеландії, в яких виявили коронавірус, одужали, заявила прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, пише The Guardian.

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За її словами, впродовж останніх 12 днів у країні не госпіталізували хворих з COVID-19. Крім того, вже минуло 40 днів з останньої передачі інфекції між людьми, а також 22 дні від останньої самоізоляції контактних осіб.

Ми впевнені, що зараз усунули передачу вірусу в Новій Зеландії, але ліквідація – це не час, це постійні зусилля, – зазначила Ардерн.

Тому Нова Зеландія перейде до зняття карантину вже 9 червня.

Що зміниться у країні

громадські заходи відбуватимуться без обмежень;

роздрібна торгівля та готелі працюватимуть у звичному режимі;

громадський транспорт повністю відновить роботу.

Обмеження на перетин кордону залишаться

Наразі до Нової Зеландії можуть в'їхати лише жителі країни та їхні найближчі родичі. Усі, хто перетинає кордон, повинні 14 днів провести на самоізоляції.

Ардерн наголосила, що наразі не знає, коли прикордонні обмеження скасують.

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