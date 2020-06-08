В Новой Зеландии не осталось активных случаев COVID-19. С 9 июня в стране отменят все карантинные ограничения. Будет действовать только пограничный контроль.

Карантин отменяют

Все люди в Новой Зеландии, у которых обнаружили коронавирус, выздоровели, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, пишет The Guardian.

Читайте также Какие страны ослабляют карантин и открывают границы: перечень

По ее словам, на протяжении последних 12 дней в стране не госпитализировали больных с COVID-19. Кроме того, уже прошло 40 дней с последней передачи инфекции между людьми, а также 22 дня от последней самоизоляции контактных лиц.

Мы уверены, что сейчас устранили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация – это не время, это постоянные усилия,

– отметила Ардерн.

Поэтому Новая Зеландия перейдет к снятию карантина уже 9 июня.

Что изменится в стране

общественные мероприятия будут проходить без ограничений;

розничная торговля и гостиницы будут работать в обычном режиме;

общественный транспорт полностью возобновит работу.

Ограничения на пересечение границы останутся

Сейчас в Новую Зеландию могут въехать только жители страны и их ближайшие родственники. Все, кто пересекает границу, должны 14 дней провести на самоизоляции.

Ардерн подчеркнула, что пока не знает, когда пограничные ограничения отменят.

Коронавирус в Новой Зеландии: главное