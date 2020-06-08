Новая Зеландия поборола коронавирус: карантин отменяют
В Новой Зеландии не осталось активных случаев COVID-19. С 9 июня в стране отменят все карантинные ограничения. Будет действовать только пограничный контроль.
Карантин отменяют
Все люди в Новой Зеландии, у которых обнаружили коронавирус, выздоровели, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, пишет The Guardian.
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По ее словам, на протяжении последних 12 дней в стране не госпитализировали больных с COVID-19. Кроме того, уже прошло 40 дней с последней передачи инфекции между людьми, а также 22 дня от последней самоизоляции контактных лиц.
Мы уверены, что сейчас устранили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация – это не время, это постоянные усилия,
– отметила Ардерн.
Поэтому Новая Зеландия перейдет к снятию карантина уже 9 июня.
Что изменится в стране
- общественные мероприятия будут проходить без ограничений;
- розничная торговля и гостиницы будут работать в обычном режиме;
- общественный транспорт полностью возобновит работу.
Ограничения на пересечение границы останутся
Сейчас в Новую Зеландию могут въехать только жители страны и их ближайшие родственники. Все, кто пересекает границу, должны 14 дней провести на самоизоляции.
Ардерн подчеркнула, что пока не знает, когда пограничные ограничения отменят.
Коронавирус в Новой Зеландии: главное
- За время эпидемии в стране зафиксировали 1 504 случая заражения коронавирусом. От недуга умерли 22 человек, остальные – выздоровели.
- В Новой Зеландии был один из самых жестких карантинов в мире. Примерно семь недель там были закрыты большинство предприятий. Все, кроме работников критической инфраструктуры, должны были оставаться дома.